¿Qué tal? Mamá confiesa que hace las tareas de sus hijas para que 'no se estresen'

Por medio de la plataforma TikTok, una mujer, quien se hace llamar Lottie, desató una controversia al admitir que ayuda a sus hijas con sus tareas escolares, incluso llegando a hacerles proyectos completos para evitar que ellas "se estresen".

En el video compartido en la red social, la mujer afirmó que es común que los padres ayuden a sus hijos con las tareas escolares, pero va un paso más allá al confesar que ella misma realiza la mayoría de los proyectos del colegio de sus hijas, quienes tienen 7 años de edad.



"Yo hago la mayoría de sus proyectos escolares, porque algunos de estos ni siquiera son aptos para su edad, tiene 7 años", afirmó ante la cámara.

(Leer más: Justin Bieber desata controversia al pedir oraciones por Israel con imagen de Gaza).

La usuaria también reconoció que, cuando las menores están ocupadas o carecen de tiempo, ella misma toma la iniciativa de realizar los trabajos académicos.



"Ayudaré a mis hijas a hacer su tarea, pero si están ocupadas, o tienen prisa o lo que sea; lo haré, porque no van a tener que estresarse con malditos problemas de matemáticas que no tienen tiempo de hacer”. añadió.



La reacción de los usuarios en redes sociales ante esta confesión generó múltiples comentarios con opiniones divididas entre quienes la apoyan y quienes la critican.



Algunas personas elogian su enfoque y muestran comprensión hacia su estilo de crianza, mientras que otros cuestionan la falta de autonomía de sus hijas en sus responsabilidades escolares.

(Seguir leyendo: ¿Cuánto pagó Facebook por tener imágenes de famosos en su nuevo chatbot de IA?).

“Quiero ser como tú cuando sea mamá”, “Los maestros definitivamente saben que los padres les hacemos las tareas a nuestros hijos”, “Estos videos me vuelven loca”, “Me alegro de no ser la única que le hace la tarea a sus hijos”, “Debemos enseñarles a ser responsables”, “Los niños y los padres deberían ser equipo” y “Eres una buena madre”, son algunas de las reacciones que se leen.



En una parte del metraje, Lottie explicó que su objetivo es enseñar a sus hijas a ser fuertes y confiar en ella. Quiere que se acerquen y que compartan sus experiencias.



“Cuando se caen no las levanto, quiero que aprendan a ser fuertes. Pero quiero también quiero que confíen en mí para contarme cualquier cosa”, dijo.



De igual forma, la mujer explicó que su esposo está de acuerdo y que en algunas ocasiones él se involucra en los proyectos escolares de sus hijas, al igual que ella.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de un periodista y un editor.