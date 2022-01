¿Alguna vez se ha preguntado qué sueñan los ciegos si no tienen imágenes que su cerebro pueda revivir mientras duermen?



La ciencia se ha hecho la misma pregunta y ha encontrado que los ciegos sí tienen sueños y que pueden percibir cosas diferentes a las que sueñan las personas sin ningún tipo de discapacidad visual.



Entonces, ¿qué sueñan ellos? Le contamos.

‘Sueñan con sensaciones o ideas’

Para responder qué sueñan las personas ciegas, primero hay que identificar qué es soñar.



En términos coloquiales, los sueños son lo que vemos mientras dormimos. Soñamos con nuestros padres, amigos, con nuestros miedos o con cosas que jamás hemos visto.



"Los sueños dramatizan nuestras preocupaciones y frecuentemente toman el peor de los escenarios. Los sueños no solo abarcan nuestros deseos sino nuestras preocupaciones, nuestros temores y nuestros intereses”, explicó Bill Domhoff, uno de los pioneros de la investigación de los sueños, según ‘BBC’.



En los sueños, las personas que no sufren de ceguera pueden ver las imágenes del mundo que construyen a lo largo de su vida.



En los sueños, las personas que no sufren de ceguera pueden ver las imágenes del mundo que construyen a lo largo de su vida. Foto: iStock

Entonces, ¿qué sueñan aquellos que no han podido ver el mundo?



Según un artículo publicado por Enrique Efrain King Garcés, psicólogo del Instituto Nacional para Ciegos, los testimonios de tres personas con ceguera le permitieron identificar qué sueñan.



En su relato, King cuenta que uno de sus amigos sueña con que el aire lo acaricia.



Otro dice que sus mejores sueños ocurren cuando sueña que los rayos del sol lo acarician mientras se recuesta en un parque o cuando sueña con comida y con la satisfacción y emoción que le genera algo tan simple como una empanada.



La conclusión del psicólogo es clara. Sí sueñan, solo que no con imágenes claras.



Al contrario, los sueños de los ciegos tienen que ver con sus sensaciones, con los olores y con lo que han tocado del mundo exterior.



“Quienes nunca han visto no sueñan con imágenes visuales, sueñan con sensaciones, con ideas; sueñan con sentir, tocar, oler y todo lo que los sentidos diferentes a la vista pueden hablarles de la realidad”, resume el experto en su artículo.



Esto mismo lo recalca un artículo publicado por la Universidad Eafit, que indica que los ciegos sueñan con su representación del mundo, aunque esto no incluya una imagen clara de sitios o personas.



“Lo que cuentan niños y adultos ciegos de nacimiento es que sueñan con lo que representa el mundo para ellos, incluido su propio mundo interior. Sueñan a menudo con voces, sonidos de todo tipo, texturas, sensaciones corporales y sabores”, dice el artículo de las psicólogas Zara Niebles y Maryory Yarce.



“También como todos, sueñan con las cosas que desean, como caminar sin ayuda de su bastón y hacer cosas que no pueden hacer solos como montar a caballo y manejar, así como con lo que representa sus temores y preocupaciones personales”, agregan las autoras.



Los ciegos que vieron alguna vez

Ahora bien, existe una diferencia entre quienes son ciegos de nacimiento y quienes nacieron sin problemas visuales y, en algún punto de su vida, ya sea por un accidente o una condición médica, perdieron la vista.



Los dos artículos mencionados señalan que aquellos ciegos que pudieron ver en algún momento de su vida sueñan con esas imágenes y esos recuerdos de lo que observaron en el pasado.



“Los ciegos adultos que han perdido la vista, habiendo visto gran parte de su vida, pueden soñar con las imágenes visuales guardadas en su memoria y con las sensaciones de aquellas experiencias que no han visto”, señala King.



Según las psicólogas Niebles y Yarce, la claridad de las imágenes que sueñan estas personas depende de su edad y de cuánto tiempo ha pasado desde que perdieron la vista.



Así, con el paso del tiempo, las imágenes que pueden ver en sus sueños se van desdibujando, pues el cerebro no ha podido reforzarlas para poder reproducirlas mientras duermen.



Aquellos ciegos que pudieron ver en algún momento de su vida sueñan con esas imágenes y esos recuerdos de lo que observaron en el pasado. Foto: iStock

“La cantidad y claridad de imágenes con las que sueñan depende mucho de su edad, ya que entre más grandes hayan perdido la vista, tuvieron más tiempo de ver el mundo y el cerebro pudo reforzar esas imágenes para ponerlas en los sueños, pero si se es menor de cinco años cuando esto ocurre, probablemente los sueños con imágenes no van a ser muy claros”, explican las expertas.



Cuando empiezan a perder las imágenes del pasado, comienzan a soñar con sonidos y sensaciones, las dos cosas que perciben a diario.

¿Y la ciencia? ¿Hay estudios al respecto?

Pero además de las vivencias narradas por personas con ceguera sobre lo que perciben en sus sueños, la ciencia también se ha puesto en la tarea de estudiar a fondo los sueños de los ciegos.



Un primer estudio, publicado en 2014 por la revista Science Direct, realizó un análisis de los sueños de 11 personas con ceguera congénita y ceguera tardía, comparado con pacientes con control visual pleno.



Por cuatro semanas, los participantes del estudio tuvieron que llenar un cuestionario que indagaba por su sueño: construcción sensorial del sueño, contenido emocional y temático, y pesadillas.



“También evaluamos la capacidad de visualización de imágenes de los participantes durante la cognición de vigilia, la calidad del sueño y los niveles de depresión y ansiedad”, dice la publicación en Science Direct.



¿Qué encontraron? Según los autores, pertenecientes a instituciones de Copenhague, Dinamarca, las personas ciegas demostraron tener menos impresiones visuales, pero reportaron más percepciones auditivas, sonoras y hasta olfativas.



“Todos los participantes ciegos tuvieron menos impresiones de sueños visuales en comparación con los otros participantes. Los participantes de ceguera congénita informaron más componentes de sueño auditivos, táctiles, gustativos y olfativos en comparación con los demás. Por el contrario, los participantes de ceguera tardía solo informaron más impresiones de sueños táctiles”, resumen los autores.



El estudio también encontró que las personas con ceguera tardía sí tuvieron impresiones visuales, pero, tal como se mencionó anteriormente, la duración de su ceguera interfiere en la claridad y la duración de sus percepciones visuales.



Respecto a la temática de los sueños, el estudio encontró que no hubo diferencias en el contenido que soñaban las personas ciegas y las personas con plena capacidad visual.



Sin embargo, las personas con ceguera congénita reportaron más pesadillas.



“La mayor ocurrencia de pesadillas en los participantes de CB puede estar relacionada con un mayor número de experiencias amenazantes en la vida diaria en este grupo”, reseñan los investigadores.



Un segundo estudio, que reunió a 10 personas videntes y 10 ciegos, tuvo un hallazgo similar: “Los relatos oníricos de los sujetos ciegos eran vívidos con referencias táctiles, auditivas y kinestéticas, pero también con contenido visual”.



La conclusión: las personas ciegas no sueñan con imágenes propiamente hablando, sino que sueñan con las cosas que han percibido toda su vida gracias a sus sentidos. ¿Lo sabía?

Tendencias EL TIEMPO

