Acapulco Shore: ¿Qué pasó con Mane y Jawy, la icónica pareja del programa de MTV?

Acapulco Shore, de MTV, es uno de los reality shows más importantes de hispanoamérica. Es la versión latina del exitoso programa norteamericano Jersey Shore, en el que un grupo de jóvenes comparten un periodo de tiempo encerrados en una casa llena de lujos y rodeada de playas.



Y bien, uno de los mayores atractivos del programa es la formación de historias románticas dentro del grupo y una de las más icónicas fue la de Manelyk González y Jawy Méndez.

Mane y Jawy, en Acapulco Shore. Foto: MTV

La relación de Mane y Jawy comenzó a finales de la primera edición de Acapulco Shore y después de estar por otro par de temporadas en un vaivén, oficializaron su amor. Sin embargo, había rupturas y reencuentros constantes que hacían que muchos cuestionaran la viabilidad a largo plazo de la pareja.



“A mí se me hace una relación muy falsa, no le creo ni de pedo. O sea igual y si sienten atracción, pero no creo que haya amor verdadero”, le dijo en una entrevista Luis ‘Potro’ Caballero, participante del reality, a MTV

Sin embargo, las temporadas continuaron, la pareja siguió hablando y en 2021 en pleno cumpleaños de Mane, Jawy le pidió su mano, acción que parecía callar a todos los críticos.

La pareja incluso pensó en tener hijos y, de acuerdo con las declaraciones que Jawy le dio a la revista ‘TV y Novelas’, fueron a una clínica de fertilización para averiguar qué debían hacer para tener mellizos.



Pero el compromiso no duró mucho, pues pocas semanas después se confirmó la ruptura definitiva de la relación. Los motivos se mantuvieron en silencio por mucho tiempo, pero a finales de 2022, la modelo dio declaraciones en el podcast de Luis ‘Potro’ Caballero, en las que confiesa que ella nunca se quiso casar.



“Yo no me quería casar, ni tampoco me quería ir a vivir con él… Me pidió la mano en mi cumpleaños, yo organicé una fiesta, un viaje por mi cumpleaños y hasta eso me robó el hijo de su p*** madre, entonces en lugar de decirme: ‘happy birthday to you’, me decían felicidades por tu matrimonio”, declaró González.



También confesó que Méndez intentó recuperarla en repetidas ocasiones, pero insinuó que estaba cansada de sus infidelidades y de darle nuevas oportunidades.



Jawy, por otro lado, le contó hace poco a ‘TV y Novelas’ que aún quiere ser papá, pero que tiene miedo de hacerlo sin una mujer a su lado. “No es una mala idea tenerlos yo solo, pero como yo crecí dentro de una familia convencional, creo que sí es necesario para los hijos tener una figura materna y una paterna. Claro que es un sueño ser un papá soltero, pero es necesario tener a una mujer al lado para que todo funcione de la mejor manera”.

Actualmente, Jawy se está dedicando a su carrera como luchador de artes marciales mixtas y Manelyk a su vida de influencer.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

