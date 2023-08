Los lugares amigables para mascotas domésticas o pet friendly son, en la actualidad, espacios fundamentales para compartir con los animales del hogar que forman parte de la familia. Es por ello que cada vez es más usual encontrar sitios donde son permitidos.



No obstante, para que un lugar sea amigable con las mascotas no solo significa que allí pueden transitar con normalidad, sino también que está ambientado para ellos, es decir, contar con zonas verdes para su dispersión, instalar zonas de hidratación y que se cercioren de que los animales cumplan con el esquema de vacunación, según blogs especializados.



“Gestionar una ciudad pet friendly, una ciudad amiga de los animales, pasa por entender que los animales que viven con nosotros en casa son parte de nuestra familia, desterrando de paso la palabra 'mascota' y considerar, a nuestros perros y gatos, sobre todo, verdaderos miembros de la unidad familiar", asegura el portal español Bio Dog.



Según la página en mención, esta tendencia empezó en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de San Francisco y posteriormente Portland, Colorado, Toronto copiaron este modelo. Además, afirman que las empresas americanas permiten que sus empleados acudan con su perro o gato a trabajar.



Asimismo, las restricciones comunes para poder circular en estos puntos incluyen que las mascotas no deben entrar a sitios donde se preparen alimentos, no deben subirse a mesas o sillas, el personal no deberá estar en contacto con los animales a menos que se dedique a realizar esta función. Y finalmente, como termino general, el perro o gato ingresado en maletines especiales debe estar acompañado por su dueño.



Por último, esta tendencia ha permeado varios aspectos como por ejemplo el creciente negocio del turismo pet friendly, ya que según la compañía Mars, ahora 7 de cada 10 dueños de mascotas de la generación millennial o centennial dicen que es probable que viajen más si sus mascotas son bienvenidas en el alojamiento del destino.

