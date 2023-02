Para las personas se ha vuelto importante el encontrarle significado a lo que sueñan, puesto que “son la realización de los deseos: uno siempre sueña lo que le gustaría, pero a menudo en una forma muy codificada”. Según lo dijo Sigmund Freud en su libro ‘La interpretación de los sueños’ mencionado por getAbstract, corporación web que resume vídeos, artículos y libros.

Entre las búsquedas más comunes están las relacionadas con las exparejas sentimentales y las razones por las cuales ellas aparecen en los sueños.



Las preguntas son: ¿aún me sigue amando?, ¿querrá que volvamos a estar juntos?, entre otras muchas más incógnitas que las personas se hacen. Por esto, hay expertos en astrología y psicología que explican las posibles teorías que podrían dar respuesta al significado.

De acuerdo con expertos de la psicología de Harvard, quienes se han dedicado a estudiar este tipo de sueños, el primer factor que causa que esto suceda son los estímulos como objetos, olores, lugares y alguna situación a los que las personas se encuentran expuestas en su vida cotidiana.



Además, dichos estudios revelan que: "Existe un lazo inconsciente de unión entre esa persona y tú, por lo que los miedos e inseguridades siguen latentes en el subconsciente a pesar de que la pareja no sigue junta", cuentan el equipo de psicólogos de Siquia, menciona Canalrcn.com.

Desde la perspectiva de la astrología, quienes trabajan desde las teorías psicoanalíticas de Freud, los sueños demuestran aquello de lo que no se pudo tener durante la vida, ya sea en situaciones que hayan pasado en un mes, unos días e incluso horas.



Sin embargo, también señalan que estos sueños representan aquellas personas que fueron importantes para sus vidas, es decir, que no han podido ser olvidadas.



Eso no es todo, ya que aclaran que estos sueños van cambiando de acuerdo con el contexto en que se desarrolle: “Es decir, mientras algunos sueñan que vuelven con su ex, que nunca terminaron o incluso que están teniendo intimidad, va más ligado a las emociones, procesos aún abiertos, apegos y conexiones con esa persona”, según lo menciona Canalrcn.com.

