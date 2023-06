Es común que las personas sueñen con que se les caen los dientes, con serpientes, muertes, una expareja o embarazos. Sobre esto, existen varias teorías que buscan una posible interpretación. Entonces, ¿qué significa soñar con dinero?

Algunas investigaciones apuntan que los sueños se relacionan con acontecimientos e interacciones posteriores en el mundo real. Estas imágenes se deben a acciones cotidianas y estados emocionales.

La neurociencia dice que los sueños son "acontecimientos aleatorios", incuantificables y no pueden prestarse a interpretaciones para que sean decodificados. Sin embargo, el psicoanálisis asegura que están llenos de referencias y recuerdos olvidados de la infancia que están arraigados al “subconsciente”.

¿Qué significa soñar con dinero?



El dinero es un símbolo de poder e influencia. Algunos creen que es "la capacidad para alcanzar el éxito y la prosperidad". La preocupación y el pensamiento continuo sobre este puede afectar el diario vivir.

Según 'Business Insider', soñar con dinero podría relacionarse con la preparación para el éxito, sea con el dinero o cualquier cosa con la que se vaya a emprender.

Soñar con dinero se relaciona con algo positivo. Foto: iStock

También, es motivo de "nuevos comienzos" y significa que la persona está lista para una nueva relación, un trabajo o para animarse a hacer cualquier cosa. Este sueño se relaciona con algo positivo.



El dinero equivale a seguridad, disfrute y confianza en el presente. Además, si una persona conocida le entrega este símbolo monetario, se dice que es un importante apoyo emocional en su vida y sus proyectos.

Otros posibles significados de soñar con plata



El sitio 'Psicología Online' comparte otras interpretaciones relacionadas con dinero en diferentes contextos, y otorga varias explicaciones y significados de las mismas.

Soñar que pierde dinero



Las teorías apuntan a que perder el dinero se relaciona con un momento de vulnerabilidad e impotencia. Se dice que no es feliz del todo y que acaba de desaprovechar un recurso valioso para su vida que le impide ser feliz.

Soñar con mucho dinero

Este sueño hace relación a que la persona está pasando "por un buen momento" o pronto lo tendrá. Sin embargo, puede significar también preocupación económica y pérdida de dinero.

Soñar que roba dinero

Se relaciona con "sentimientos negativos", en concreto la envidia, los celos y la impotencia. Cuando el soñador es la persona que roba el dinero, significa que quiere tener algo de otro individuo: su trabajo, pareja o estabilidad económica.

Soñar con robar dinero significa que la persona quiere algo que no es suyo. Foto: iStock

Soñar con contar dinero

Este sueño interpreta que la persona no se encuentra en un buen momento económico. No sabe manejar sus finanzas y no ahorra para mantener una estabilidad monetaria.

