¿Qué significa soñar con su expareja en Navidad? Esto dicen los expertos

Las rupturas amorosas son una de las situaciones más duras a las que se enfrentan los humanos. La personas con corazones rotos suelen recordar constantemente y soñar con sus exparejas, y con los momentos en que fueron felices juntos. O bien, por otro lado, pesadillas con los daños emocionales que pudieron sufrir.



Sin embargo, una situación específicamente preocupante para muchos es soñar con la expareja en la noche de Navidad, una fecha enfocada en la familia y en el nacimiento del Niño Jesús. ¿Es esto un símbolo de querer volver? ¿o podría, acaso, ser un trauma? Le contamos.

¿Qué significa soñar con la expareja en navidad?



La Navidad, en medio de su alegría, reunión y festividad, es una época bastante nostálgica para muchos, en la que piensan en todas las personas que estuvieron en celebraciones anteriores y ya no están, sea por el motivo que sea.



Es por eso que es importante aclarar de entrada que pensar en una expareja durante las fiestas de fin de año no es una mala señal, sino que es una respuesta apenas natural del cerebro y del corazón.



En este sentido, un sueño con una expareja en navidad, como evento aislado, es perfectamente normal. Ahora bien, si se trata de un episodio recurrente en los hábitos de sueño de una persona, la situación cambia.

Según lo explica la revista ‘Cromos’, el sueño recurrente con una pareja puede indicar alguna de las siguientes situaciones:

Deseos no resueltos: Según el psicoanálisis, los sueños son la vía de escape para las pulsiones y los deseos reprimidos que no se han resuelto. Esto no significa que para resolverlo deba volver con su pareja, solo que debe enfrentar el problema. Procesamiento emocional: Soñar también puede ser una forma del cerebro de procesar situaciones y emociones. Los sueños podrían significar que su mente está asimilando procesos que se quedaron pendientes. Miedo a la soledad o al cambio: La situación puede ser también una señal, no de que extraña a su pareja, sino de que extraña sentirse amado o acompañado por alguien más. Reconocimiento de patrones: Se puede tratar, por otro lado, de un caso en el que su mente le esté recordando patrones que quiere evitar para relaciones futuras.

Por último, Lara Ferreiro, psicóloga y experta en terapia de pareja, le comentó al portal Men’s Health lo siguiente: "Que un ex aparezca en un sueño puede ser una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de relación qué tenías, plantearte qué quieres en este momento de tu vida o identificar qué cosas no te gustaría repetir en una relación. Si la ruptura se ha superado no tiene por qué ser un problema, en cambio si el sueño es recurrente y no hemos superado la ruptura puede generar malestar o puede significar que aún echas de menos a esa persona”.



Ferreiro añadió: “Recuerda que, si las fantasías o los sueños te generan preocupación o malestar significativo, puedes buscar el apoyo de un psicólogo o profesional de la salud mental", recordando que hay alternativas y que la salud mental es un problema que no debe ser tomado a la ligera.



