¿Qué significa quemar el 'año viejo' el 31 de diciembre? Ritual y origen

Para la temporada de fin de año es común encontrar que las personas realizan diferentes rituales para iniciar de la mejor manera su siguiente año, unos de los más comunes es darle la vuelta a la manzana con una maleta de viaje, consumir las 12 uvas a medianoche, guardar lentejas en los bolsillos y la creación del año viejo.



Este último se caracteriza por ser un muñeco de trapo que suele tener el tamaño de una persona real y está relleno de periódicos, telas o paja, generalmente, este suele tener algunas prendas viejas de quien lo crea o de sus familiares.

Según ‘The New York Times’, Odi Gonzales profesor de estudios latinoamericanos y andinos de la Universidad de Nueva York, explicó que la tradición de construir estos muñecos para después quemarlos, realmente empezó en Ecuador, como producto de la colonización de los españoles.



Al parecer, uno de sus antecedentes pudo ser la fiesta del fuego que se realizó durante los siglos VI y V a.C, en la Gracia Clásica, donde se creía que los reyes debían morir incinerados tras finalizar sus mandatos, que más tarde la tradición se reemplazó por una representación de los monarcas, de acuerdo con ‘Radio Nacional de Colombia’.

¿Cómo es la tradición actual del año viejo?



Si le gustaría incorporar esta tradición el próximo 31 de diciembre, debe conocer que la quema de estos muñecos se realizan cuando el reloj marque las 12 a.m., para darle paso a las nuevas oportunidades.



Esta práctica simboliza la purificación que permite alejar a todas las malas energías que pudo percibir durante el año, dejando atrás a todos los acontecimientos del pasado que pudieron no ser agradables, permitiendo el paso a las nuevas oportunidades y la suerte en el próximo año, según ‘Radio Nacional de Colombia’.



Algunas personas suelen vestir a estos muñecos como algún personaje famosos o político, cualquier personaje de la política, la farándula o los deportes, junto a una botella de algún licor para darle un toque de humor a su interpretación.

Antes de encender al personaje, se hace la lectura del “testamento” en el que se hace un recuento de acontecimientos durante el año y unas recomendaciones que hacen referencia a los “haberes” y “teneres”.

Vale la pena recordar que estos populares muñecos de trapo y paja, no deben ser rellenados con pólvora y elementos pirotécnicos, ya que el uso de estos está prohibido por ley.

La Ley 2224 de 2022 que regula el uso, la fabricación, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la compra, la venta y el expendio de pólvora y productos pirotécnicos en todo el territorio, que ya fue reglamentado por decreto.

Las multas para las personas que incumplan con las reglas para importar, comprar, vender o manipular la pólvora en Colombia, son de la siguiente manera:



"Antes la sanción era entre 2 y 20 salarios mínimos legales vigentes. Ahora la multa subió a entre 1 y 300 salarios mínimos. Es decir, una persona que incumpla podría llegar a pagar hasta 300 millones de pesos si se afecta la vida de una persona por la mala manipulación de la pólvora".

