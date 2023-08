El amor ha sido uno de los temas preferidos para la composición de canciones de diferentes géneros y aunque han sido muchos los temas musicales que son los preferidos de la gente, los más escuchados son los que hablan sobre la traición y el desamor.



Muchos se ha hablado del rompimiento entre Rosalía y Rauw Alejandro, sus supuestos responsables y diferentes teorías, pero ninguna ha sido confirmada por la pareja.

En la plataforma YouTube y el Instagram del cantante puertorriqueño se dio a conocer la canción 'Hayami Hana', que según los internautas y seguidores del artista va dedicada a su exnovia la cantante española Rosalía y para darle un final definitivo a su relación, pero, ¿qué significan las palabras Hayami Hana'? Aquí le contamos.



De acuerdo con 'El Mundo', la composición de 'Hayami y 'Hana' significan en japonés: "chica de gran belleza, única y peculiar" y "flor".



Ya que aún no existe video oficial de la canción, se observa precisamente una flor color rosa en el single, que da a entender que va dedicada a una persona "bella, única y difícil de encontrar", como lo son algunas flores exóticas y en este caso Rosalía.



Así mismo, en la canción Rauw Alejandro menciona que nunca hubo otra persona, pero que hasta el momento no entiende la razón de la ruptura: "Yo seré muchas cosas, pero nunca infiel, ella siempre tuvo la clave de mi cel, esto fue algo más que no está en mi poder".



También recalca su constante admiración hacia la española: "Sé que vas a ser la mejor artista, es otra como tú en verdad no creo que exista, eres la portada más bella de todas las revistas".



La canción fue lanzada sin previo aviso y los seguidores de la expareja no han dudado en comentarla: "Cuando la canción se escribe con el corazón, transmiten muchas cosas", "Qué hermosa canción, Rauw solo nos enseña que a muchos no nos han querido lo suficiente", "Nunca pensé que una canción me llegaría tanto al corazón", entre otros mensajes de apoyo al cantante boricua y de admiración por el tema musical.

