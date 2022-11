Si su amiga le va a contar una anécdota a través de una llamada telefónica, probablemente la primera palabra que usted utilice al contestarle, sea ‘aló’ con el fin de saludarla. Aunque es un término muy común en español, conocer su origen es importante para darle más sentido cada vez que la use.

(Siga leyendo:El Cervantes de España homenajea al Instituto Caro y Cuervo de Colombia).

La palabra ‘aló’ tiene tanta influencia, que inconscientemente es utilizada al inicio de cualquier conversación, todo esto, debido a que para quienes se encuentran en un entorno en donde se habla español es constantemente dicha y por ende, fácil de memorizar.



Sin embargo, el término ‘aló’ tiene diferentes significados dependiendo del país o la comunidad en donde usted se encuentre.

La llegada del primer celular al mundo



A finales del siglo XIX el ingeniero italiano Antonio Meucci inventó los primeros teléfonos de la historia con el fin de transformar los impulsos electrónicos de la voz humana. Sin embargo, en el año 1876 estos aparatos fueron patentados por el científico Graham Bell, un personaje que contribuyó en gran medida al mundo de las telecomunicaciones.

El ingeniero italiano Antonio Meucci inventó los primeros teléfonos. Foto: iStock

El teléfono ha ido evolucionando a medida de los años, tanto así, que pasaron de ser aparatos que estaban conectados a muchos cables a dispositivos que se pueden llevar en el bolsillo de un pantalón con mucha facilidad.



Debido a que es el medio más utilizado en el mundo, hoy en día, el uso del celular es muy práctico para las personas porque ahí se encuentran datos relevantes de su vida: contactos telefónicos, fotografías, chats, documentos, cuentas bancarias y hasta las fechas importantes.

(También lea: Cuál es la mejor manera de criar a los niños en una famillia multilingüe).

No obstante, al ser un dispositivo en el que usted tiene la facilidad de comunicarse con cualquier persona sin importar su distancia, es inevitable que la palabra ‘aló’ no se haya aparecido en alguna de sus conversaciones. Pero, ¿qué significa?



Aunque el diccionario de la Real Academia Española no incluye esta palabra en su glosario, el término ‘aló’ proviene del francés ‘alló’, que traducido significa ‘hola’.



En la mayoría de países hispanohablantes esta expresión es utilizada. Sin embargo, en lugares como México no es tan frecuente la palabra, ya que para saludar a las personas, se contesta con la pregunta: ¿bueno? O en el caso de España, ‘diga’. No obstante, en la mayoría de Latinoamérica, como en Colombia, ‘aló’ si es empleado.

¿Por qué se utiliza la expresión?



Al mencionar la palabra ‘aló’, las personas se refieren al término ‘hello’, que fue usada durante por primera vez el año 1833 con el libro 'The Sketches and Eccentricities of Col. David Crockett, of West Tennessee' (en español, ‘Los bocetos y curiosidades del Coronel del político y escritor estadounidense David Crockett’).



Sin embargo, existen varios relatos para descifrar el origen de esta expresión. Uno de ellos fue el caso del inventor, científico y empresario estadounidense Thomas Alva Edison. Él mientras contestaba su celular en la central telefónica de Boston en donde trabajaba, dijo ‘hullo’ para saludar al también empleado del mismo lugar Tivadar Puskás, un húngaro que le respondió a Edison con la palabra ‘hallom o hallod’ que en Hungría es empleada para decir ‘escucho’.

Esta respuesta emocionó tanto al estadounidense que empezó a gritar al otro lado de la conexión. Desde ese momento, las operadoras telefónicas usaron el término a la hora de hablar y se fue transformando hasta la palabra ‘aló’.



No obstante, sobre Thomas Edison hay otra historia que no se ha comprobado. Se dice que el inventor le envió una carta al presidente de la compañía de telégrafos de Pittsburgh porque estaba inconforme con el hecho de que las contestadoras de llamadas utilizaran la palabra ‘ahoy’ para saludar a sus clientes, ya que según él, lo indicado era decir ‘hello’.

Las operadoras telefónicas usaron el término a la hora de hablar y se fue transformando hasta la palabra ‘aló’. Foto: iStock

Ese hecho ocasionó que se dejara de saludar con la palabra ‘ahoy’ para iniciar una conversación y se cambiará por la palabra inglesa ‘hello’, a pesar de que Graham Bell, el creador del teléfono, fue quien estipulo el término ‘ahoy’ en homenaje a los marinos porque esa era el código que ellos utilizaban para comunicarse.



Por otro lado, una de las hipótesis que se plantea frente al génesis de la palabra ‘aló’ está relacionada con la influencia que tuvo el idioma francés con la palabra ‘alló’ durante los años 30 en Francia para saludar. Con la expresión ‘alló’ se saludaban los primeros pueblos que llegaron al país de la Torre Eiffel: Los Galos.

(Lea:¿Cómo aprender a hablar inglés rápido?).

¿Cómo se contesta en otros países que no son hispanohablantes?



Distintas expresiones se dicen al saludar por teléfono. Foto: iStock

La lengua se construye según el contexto social e histórico de cada país, por eso la forma de saludar en cada uno de ellos es muy peculiar, ya que por ejemplo:



En Portugal, dicen ‘estou’; en Italia, ‘Ciao’ (‘hola’); en Francia, ‘oigo’; en Finlandia, ‘moi’; en Brasil, ‘oi’; en Lituania, ‘aloi’; en Alemania, ‘halló’; y en Turquía, ‘merhaba’.

