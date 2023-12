¿Qué significa 'A la nanita nana'? Este es el origen del villancico en Colombia

En esta época del año es común que en las calles se escuchen diferentes villancicos, que por lo general suelen ser cantos religiosos que han acompañado la Navidad de los colombianos en diferentes generaciones.



En las familias latinoamericanas uno de los cantos más populares es 'A la nanita nana', un villancico en honor a Jesús. Sin embargo, este no solo se canta en la navidad, sino que las madres lo suelen usar para arrullar, relajar y dormir a sus bebés.

Origen de la canción

El compositor de la canción para la voz y piano fue José Ramón Gomis, quien nació en Novelda, Alicante, y la letra es de Juan Francisco Muñoz y Pabón. Luego, en 1904, la Sociedad de Autores Españoles publicó la partitura.



Con el tiempo varios autores han cantado la canción y han hecho diferentes arreglos. Uno de los más populares fue en el 2006, pues una versión corta de la canción fue grabada por The Cheetah Girls (Raven-Symoné, Adrienne Bailon, Sabrina Bryan, Kiely Williams) en compañía de la cantante Belinda para el álbum The Cheetah Girls 2. Además, la interpretación también aparece en el película.



De que se trata 'A La Nanita Nana'

Esta canción habla de alguien que le está cantando una canción de cuna a un niño, para que esta pueda dormir tranquilo. Por esta razón le pide a la fuente que corre y aun pájaro que canta en el bosque que hagan silencio para que el niño no se levante. El coro de la canción se repite varias veces, causando un tono reconfortante y calmante.



Letra completa

A la nanita nana, nanita ea, nanita ea,

mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea.



Fuentecilla que corres clara y sonora

ruiseñor que en la selva cantando lloras

callad mientras la cuna se balancea

a la nanita nana, nanita ea.



Manojito de rosas y de alelíes

¿qué es lo que estás soñando que te sonríes?

Cuáles son tus sueños, dilo alma mía más,

¿qué es lo que murmuras? Eucaristía.



Pajaritos y fuentes, auras y brisas

respetad ese sueño y esas sonrisas

callad mientras la cuna se balancea

que el niño está soñando, bendito sea.

