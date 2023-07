Claudia Bahamón reveló que en su primer casting le insinuaron que se colocara próstesis en sus senos para presentar farándula en la televisión, según dijo durante una entrevista con el comediante Chicho Arias.



El exparticipante de 'MasterChef Celebrity' invitó a la modelo a tener una conversación en su canal de YouTube sin tapujos, en las que se tocaron algunos temas sensibles, tanto de su fama como de su familia.

El comediante no se reservó duda alguna y le preguntó sobre como se sentía con el peso de la fama, que no solamente era reconocida por su belleza física, sino también por su personalidad.



"Con 44 años me siento muy orgullosa de representar la belleza desde otro lugar. Si bien yo me despierto y quiero verme bien, a esta edad me gusta más esa belleza que uno transmite y que puede traspasar una pantalla y contagiarle la sonrisa a una persona", señaló la presentadora para el pódcast 'Conversaciones Pendientes con Chicho Arias'.



Esta repuesta llevó al comediante a indagar sobre el reciente procedimiento quirúrgico al que se sometió Bahamón a principios del 2023 para extraerse los implantes mamarios.



Muchos se sorprendieron cuando publicó en sus redes sociales una reflexión sobre las consecuencias de las prótesis y su uso prolongado, pues después de 23 años decidió retirarlas, tras padecer fuertes dolores en su seno izquierdo.

Aunque Bahamón afirmó que se realizó el implante en ese entonces por inseguridades con el tamaño de sus senos, le habría gustado saber antes de practicarse el procedimiento cuáles eran las posibles consecuencias de mantener silicona en su cuerpo, por tanto tiempo.



Ante sus declaraciones, Arias le preguntó si acaso alguien le había dicho que se operara los senos, por lo que Claudia contestó muy sincera, que no se lo habían solicitado explícitamente, pero sí se lo comentaron como una sugerencia que nunca le gustó.



"Antes de hacer televisión fui a 'Caracol', donde me invitaron para presentar entretenimiento los fines de semana, ahí me encontré con Yamid Amat padre, y me dijo que muy chévere, pero que si yo me pondría senos para presentar y yo en mi cabeza decía: 'Si supiera que ya me puse', pero a mí no me gustó que me dijera eso".



Y agregó: "Yo no puedo creer que alguien sea capaz de decirte que te da el puesto si te aumentas el tamaño del busto, en ese momento esos estereotipos eran normales, no había ningún riesgo aparente por decirlo", respondió Bahamón.

Así mismo, la presentadora también recalcó que el uso de las redes sociales influye en la creación de los estereotipos y la necesidad de querer parecer lo que no sé es.



Considera que esto incrementa las inseguridades corporales, creando bellezas que no pueden más estar lejos de la realidad.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

