Con 'Collar de perlas finas', la cantante colombiana Maureen Belky Ramírez, más conocida como Marbelle, se inmortalizó en la historia musical del país.



A sus 16 años ya conocía lo que era cantar frente a grandes audiencias en los escenarios más importantes del país. Desde entonces, ha cultivado una gran reputación que la llevó a coronarse como la ‘reina de la tecnocarrilera’.



(Le recomendamos: Marbelle se sincera respecto a sus cirugías: ‘Yo no quería, pero mi mamá sí’).

No obstante, detrás de esto había una realidad que muchos artistas han tenido que afrontar debido durante su paso por la industria del entretenimiento. En una entrevista dada al programa The Susos Show, la cantante de 42 años habló de cómo la presión mediática la llevó a hacerse su primera liposucción y cirugías posteriores.

"En ese momento no habían redes sociales, pero el bullying era peor porque era a través de los mismos medios de comunicación (...)", explicó mientras relataba cómo escribían en ese momento sobre su cuerpo y peso.

Facebook Twitter Linkedin

La artista habló sobre sus cirugías estéticas. Foto: Instagram: @marbelle.oficial

"A los 16 años uno empieza a sentir eso como un complejo y una cantidad de cosas. Yo mi primera lipo me la hice a los 18 años", comentó durante la entrevista.



Así mismo resaltó que tiempo después, antes de casarse a sus 21 años, se sometió a otra liposucción. Sin embargo, finalmente decidió hacerse un bypass gástrico "porque el tema de las lipos no funcionó".



(Siga leyendo: Marbelle: organizadores desmienten fracaso de su show en Meta).

A los 16 años uno empieza a sentir eso como un complejo y una cantidad de cosas. FACEBOOK

TWITTER

"Me hice la cirugía y yo estoy feliz. Pero la gente ahora piensa que me hice otras cirugías", dijo al aclarar que no se había realizado ningún procedimiento quirúrgico en el rostro.



Cabe resaltar que un bypass gástrico, según la página oficial de MayoClinic, "es un tipo de cirugía para bajar de peso que consiste en crear una pequeña bolsa desde el estómago y conectar la bolsa recién creada directamente con el intestino delgado".



Este procedimiento suele ser recomendado a pacientes que tienen problemas de salud relacionados con el peso (como diabetes tipo 2 o colesterol alto) con el fin de reducir riesgos secundarios.

Así mismo, en un video que hizo con el doctor Raúl Daza para el canal de YouTube 'Motion Factory Studios', habló de cómo se sentía inconforme con su senos y tras el bypass, la intérprete de 'Amor Sincero' decidió operarse para retirarse los implantes mamarios, pues en la época de las liposucciones también había aumentado su busto.

Más noticias

¿Nueva pareja? Marbelle casi se besa en pleno espectáculo con joven deportista

Revelan video inédito de Marbelle en su debut a los 11 años

Así se veían Melissa Martínez y otros famosos colombianos antes de la fama

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS