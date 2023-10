La artista mexicana Gabriela Alejandra Guzmán Pinal, mejor conocida simplemente como Alejandra Guzmán, fue una de las voces femeninas más icónicas de la música latina durante el tramo final del siglo pasado. Es conocida por éxitos como ‘Hacer el amor con otro’, ‘Mi peor error’, ‘Día de suerte’, ‘Mala hierba’ y ‘Eternamente bella’.



La artista, hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal, fue galardonada en su carrera con un Premio Grammy Latino, y sus fanáticos la apodaron ‘La reina del rock’.

Y a pesar de que su epítome de fama terminó a principios de los 2000, ‘La Guzmán’ ha continuado su carrera musical sin pausas. En 2022 hizo el tema principal de la película ‘Sexo, pudor y lágrimas 2’, y en lo que va del 2023 lanzó un sencillo llamado ‘Milagros’, y empezará pronto una gira de conciertos por México, llamada ‘Reynísima’.



La cantante, no obstante, ha sido criticada en los últimos días, pues sus fanáticos notaron, a través de su última aparición en redes, que se había hecho un par de ‘arreglitos’ en la cara.



El 27 de septiembre, Guzmán publicó en su cuenta de Instagram un video cantando la canción ‘New York, New York’, de Frank Sinatra, en las calles de Nueva York. La artista se ve feliz, parada en la mitad de la calle, mientras los carros le pitan para que se mueva del camino.



Pero lo que muchos de sus seguidores notaron, es que sus rasgos faciales se veían hinchados, lo que los hizo pensar que Alejandra estaba adoptando la tendencia de inyectarse bótox para disminuir sus arrugas.

“Ya no te inyectes nada, por favor”, “No te hagas nada en la cara, así te ves hermosa”, y “Qué mal que te hayas desfigurado tu rostro”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas bajo el clip.



Otros, no obstante, decidieron no criticar el aspecto físico de la mexicana y, en su lugar, celebraron su carrera: “Toda hermosa y chingona”, “Qué vozarrón, Aleja, amo tu versión”, “¡Con la canción que audicionaste hace 35 años!”, y “Me recuerdas a Liza Minnelli con tu nuevo look pixie”, le escribieron.



Guzmán abre su gira doméstica el 14 de octubre en Monterrey, y, a pesar de las críticas de los cibernautas, se ve feliz de poder cantarle a sus fanáticos.

