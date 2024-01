¿Qué pasa si deja de consumir vitamina B12? Síntomas y efectos en su salud

La vitamina B12 también conocida como cobalamina, tiene un papel importante en el organismo. Según Mayo Clinic, se encarga de la formación de glóbulos rojos, el metabolismo celular, la función nerviosa y la producción de ADN.

Esta no es producida por el cuerpo y debe ser consumida a través de alimentos que la contengan, como lo son diferentes tipos de carnes y lácteos.



El portal web agrega que una deficiencia de la vitamina que pertenece al complejo B no es muy común, pero sí se suele ver en personas con dietas vegetarianas o veganas, con la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, adultos mayores o quienes se hayan sometido a una cirugía para bajar de peso.

Síntomas de falta de vitamina B12

La vitamina B12 se encarga de la formación de glóbulos rojos, el metabolismo celular, la función nerviosa y la producción de ADN. Foto: iStock

Si el organismo no consume B12 a largo plazo puede desarrollar patologías como:

Anemia. Fatiga. Dolor de cabeza. Nauseas vómitos. Sensación de hormigueo en manos y pies. Debilidad muscular. Problemas intestinales. Diarrea. Daño en los nervios. Trastornos del estado de ánimo.

De la misma manera, la deficiencia de la vitamina puede generar enfermedades cardiovasculares o accidentes cerebrovasculares y demencia.



MedlinePlus agrega que la cantidad diaria recomendada de vitamina B12 según la edad es:



0 a 6 meses: 0.4 microgramos por día microgramos. 7 a 12 meses: 0.5 microgramos. 1 a 3 años: 0.9 microgramos. 4 a 8 años: 1.2 microgramos. 9 a 13 años: 1.8 microgramos. Hombres y mujeres de 14 años en adelante: 2.4 microgramos. Mujeres y adolescentes embarazadas: 2.6 microgramos. Mujeres y adolescentes lactantes: 2.8 microgramos.

Alimentos que contienen vitamina B12

Pescado. Carne. Huevo. Pollo. Leche y más productos lácteos. Mariscos. Hígado de res. Algunos cereales fortificados. Revise la tabla nutricional para verificar.

Suplementos con vitamina B12

Antes de comprar algún tipo de suplemento, se recomienda acudir con un médico especialista, quien le hará exámenes y le recetará el fármaco y las dosis necesarias.



Estos productos pueden venir en presentaciones como capsulas, en polvo, inyecciones, en gel nasal, entre otros.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

