'Qué pereza haberme metido con Aida': Westcol habló de su relación con la influencer

Aida Victoria Merlano y Westcol finalizaron su relación a finales del 2022, un año después de que se diera esta ruptura, los influencers han utilizado sus redes sociales para desatar polémicas.



Estas discusiones no se dan por la relación que mantuvieron, sino por temas de publicidad y dinero.



(Además: Westcol y Aida Victoria Merlano entran en discusión por dineros que se deben).

En medio de una transmisión en su cuenta de Twitch, Westcol se volvió a referir a su relación con Aida Victoria: "A mí no me gustó, por ejemplo, eso de Aida, que yo le tenía un aprecio bonito y me empecé a tirar para un lado porque yo dije: ‘Qué g... que todo sea billete, sea plata’".

“Yo vi que ella empezó así y la dejé en visto y dejé de hablar con ella. Yo ni siquiera le había cobrado nada porque me valía una ver... Qué pereza, haberme metido con Aida", añadió.



Y recalcó la discusión por los dineros: "A son de qué me voy a poner a pelear por cinco millones, uno para qué se va a poner a pelear por ese poquito de plata”, dijo mientras mostraba un costoso reloj.



(Siga leyendo: Anuel AA fue operado de urgencias: 'Fue cuestión de vida o muerte'; esto se sabe).

En días anteriores, Aida Victoria Merlano ya se había pronunciado en las redes sociales frente a esta polémica: "¿Si tienes el número de mis abogados, por qué no los cobraste?, ¿Te dio pena?, pero no te dio pena quemarme".

Para finalizar, la influencer añadió: "Si querías llamar mi atención, te hubieses comportado como un varón, que eso a mí sí me prende, te pones a comportarte como un niño y me dan ganas de hacerte un tetero con bienestarina".

