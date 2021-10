A esto se dedica Luis Eduardo Motoa, 'Carlos Alberto', en Padres e Hijos

La telenovela 'Padres e Hijos', que duró 16 años al aire, es una de las más queridas por los colombianos. Desde 1993 hasta 2009, el actor Luis Eduardo Motoa interpretó a uno de los personajes principales: Carlos Alberto Franco, el padre de familia también conocido como Charlie.



Tras el final de la serie, Motoa ha interpretado algunos otros papeles de televisión y cine. Sin embargo, la actuación ya no es la actividad que ocupa la mayor parte de sus días. El Tiempo le cuenta a qué se dedica ahora.

Luis Eduardo Motoa actualmente vive en una finca autosostenible ubicada en el municipio de Subachoque, en Cundinamarca. 'La Granja del Bosque', como se llama, nació con la plantación de distintas especies de plantas nativas de Colombia hace más de 25 años, según le contó el actor a 'Canal Trece'.



A principios de este año, en entrevista con el programa 'Lo sé todo', el actor contó cómo nació el amor por los animales: "Mis abuelos tenían una finca exactamente en Neira, Caldas. Y siempre hablábamos de la tierra como con con mucha nostalgia, como con esa posibilidad de pensar qué interesante sería tener un espacio verde", dice Motoa. Y agrega que tenía el deseo de en enseñarle a las personas qué significa la granja.



Al parecer, ese sueño se hizo realidad. Y es a ese proyecto al que Luis Eduardo le ha invertido gran parte de su tiempo luego de que terminara 'Padres e Hijos'.



La finca recibe visitas de colegios, empresas, grupos de amigos y familias desde hace algunos años. Allí, las personas pueden participar de talleres de sensibilización ecológica, repostería y apicultura. Además, hay actividades como caminata ecológica y práctica agropecuaria, según la página web del lugar.



A pesar de que ahora Motoa está muy dedicado a la granja, luego de 2009 él no se alejó completamente de la actuación. Su más reciente aparición la hizo en el primer capítulo de la nueva versión de 'Café con aroma de mujer'. En esta producción interpretó a Octavio Vallejo.



Además, en marzo de 2021, el actor le dijo a 'Lo sé todo' lo siguiente: "Si me llaman y me dicen 'mañana vas a actuar', pues voy y actúo". Motoa tampoco se negaría a participar en un reality gastronómico, pues dice que ya cuenta con la experiencia que adquirió en la cocina durante el confinamiento causado por la pandemia de coronavirus.



Para quienes no ven al actor hace años, hay dos cambios físicos que llaman la atención: Luis Eduardo ahora está más delgado y completamente calvo. Según le contó a 'La Red' hace un año, el actor cambió aspectos de su estilo de vida luego de sentir mucho cansancio y descubrir que tenía carencia de vitamina D.



Con acompañamiento médico, empezó a hacer ejercicio, consumir alimentos a horas muy puntuales, mejorar su dieta, además de practicar yoga y meditación. Como resultado de estos y otros cambios, Motoa perdió cerca de 12 kilogramos. Para él, el proceso consistió en una limpieza física, mental y espiritual.



Con respecto al cabello, Motoa le dijo a 'La Red' que se rapó "por renunciar a muchas cosas". Considera que es una muestra de desprendimiento; por otro lado, eso le dio la oportunidad de cambiar el 'look' y de sentir mayor vitalidad.