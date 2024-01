Así son las vidas hoy en día de los supervivientes de ‘La sociedad de la nieve’

El 4 de enero, se lanzó a través de Netflix la película ‘La sociedad de la nieve’, dirigida por Juan Antonio Bayona e inspirada en el libro de Pablo Vierci y narra cómo 16 personas lograron sobrevivir en la Cordillera de los Andes tras un accidente aéreo.

La cinta está entre las más vistas de lo que va del mes en la plataforma ‘streaming’ y en redes sociales miles de usuarios están hablando al respecto, e incluso, preguntando qué ha pasado con los pasajeros que lograron salir con vida de inhóspito sitio.



Según se contó en la película, el 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 del avión de la Fuerza Aérea uruguaya trasportaba al equipo de rugby Old Christians y sus allegados de Montevideo a Santiago de Chile.



Lamentablemente, este chocó en la Cordillera de los Andes, y allí, 25 personas fallecieron y los sobrevivientes tuvieron que enfrentar las adversidades y tomar una radical decisión para continuar con vida.

Los protagonistas de la historia llegaron a la conclusión de, si querían esperar ser rescatados y volver a integrarse a la sociedad, se tendrían que alimentar de los cuerpos de sus compañeros. Tras 72 días, el 22 de diciembre, fueron encontrados.



¿Qué ha sido de los supervivientes?

Roberto Canessa, para entonces tenía 19 años y era estudiante de medicina, hoy es reconocido como doctor en cardiopediatría. Fernando Parrado, quien perdió a su mamá y hermana en el accidente, hoy es un empresario.



Javier Methol tenía 36 años en el momento del accidente y murió en 2015 por cáncer, él fue presidente de la Fundación Viven.

José Luis Inciarte, falleció en 2023 y era ingeniero agrónomo. Gustavo Zerbino, Pedro Algorta también son empresarios y Eduardo Strauch arquitecto.



Los supervivientes cada año se reúnen el 22 de diciembre para celebrar con un ritual este acontecimiento que lo reconocen como el día de su renacimiento.



El partido de rugby para el que Old Christians no logró llegar, se celebró años después con los mismos jugadores de Old Boys de Chile que los esperaban para la Copa Amistad.

