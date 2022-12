Miranda! es una de las bandas que enloqueció a los ‘millennials’ a inicios de los años 2000, con canciones como ‘Perfecta’, ‘Don’ o ‘Por amar al amor’.



En al año 2007 y 2009, Miranda! ganó los premios MTV Latinoamérica por mejor artista nuevo del sur.



Su nombre surgió en homenaje al actor Osvaldo Miranda, un reconocido artista argentino de cine, radio y televisión, ya que su estilo se relacionaba con el toque de melodrama que le querían dar a la banda.

La banda estuvo compuesta en un principio por cuatro integrantes: Alejandro Sergi, Bruno de Vicenti, Juliana Gattas y Leandro Fuentes, quien fue despedido por el grupo en 2014. Pero, ¿por qué?



Fuentes, como guitarrista principal, durante el año 2004 hizo famosa la frase “Es un solo... ¡Es la guitarra de Lolo!”, pues en la canción 'Don' así se le daba introducción a sus habilidades.

No obstante, a pesar de hacerse famoso gracias a la influencia que tuvo la banda de ‘glam- pop’ a principios del siglo XXI, una pelea con sus amigos de Miranda! fue la razón por la cual se alejó de ellos.

Leandro, un incomprendido de la sociedad

Según contó el artista para el diario local ‘La Nación’, desde pequeño siempre se sintió como el raro en los entornos más comunes en los que vivía: su vecindario y colegio.



Se vestía diferente e inusual para la época, con ropa de ‘Jordan Air Force One’ que le regalaba su padre, andaba en ‘skate’, se teñía el pelo y era fan de la ‘NBA’.

Además de que lo único que le gustaba del fútbol en su época de estudiante era la tela de las camisetas de los equipos, ya que ese deporte, en comparación a sus compañeros, no le interesaba mucho.



De hecho, estar en contra del sistema es una de las cosas con las que más se ha sentido identificado.



Dijo que por esta razón explicaba su amor por el rock y el estilo que caracterizaba a Miranda!, una banda que, a diferencia de muchas otras, no necesitaba de la batería para ser una de las más escuchadas en su momento, porque su principal objetivo era hacer de sus conciertos todo un espectáculo.

Por otro lado, también contó que en su adolescencia era muy común que los jóvenes defendieran a su banda favorita y hasta pelearan con quienes no tuvieran sus mismos gustos musicales, tanto así, que el ‘bullying’ era muy común entre ellos. El artista confesó que durante esa época estaba un “poco loco” y sus gustos, en comparación, eran más alternativos.

Así inició la banda Miranda!: un sueño casi imposible

Desde niño, ser músico fue el sueño que Leandro quería cumplir. Por eso, en contradicción a sus padres, que querían que él fuera abogado, luchó por ser artista y financiar su carrera con diferentes trabajos, como el de atender un locutorio hasta ser masajista de bailarinas de Tinelli, en donde hacía doble turno, desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche, para cubrir sus gastos como cantante.



Sin embargo, el oficio que le ayudó a financiar la banda, creada por él y dos compañeros más, fue su trabajo como asistente de vuelo, ya que por su buen uso del inglés y la labor de su padre en una aerolínea, tuvo la posibilidad de ganar el dinero con el que compró alguno de sus equipos de sonido, viajes del grupo e instrumentos musicales.

No obstante, para uno de los fundadores de la banda, el dinero no era lo único importante en su vida, porque, para él, el verdadero significado de su agrupación era crear un hogar para aquellos que se sentían marginados dentro de la sociedad. Eso explica el por qué sus otros dos compañeros, Ale y Juli, tenían un aspecto fuera de lo común e hicieron de la banda algo alternativo.



Incluso, para Miranda! era importante resaltar la marginalidad que tenían ciertos grupos dentro la sociedad y también tocar temas como la sexualidad en la letra de sus canciones.



Por esa razón, Leandro aclaró en el diario ‘La Nación’ que la banda, sin saberlo, influyó en la movilidad de la comunidad LGBT durante los años 80, una época marcada por la discriminación.

Su salida de la banda

Para el artista, la salida de la banda fue algo sorprendente. De hecho, según él, hasta se enteró de que sus mismos amigos fueron quienes planearon su despido porque el ambiente entre ellos no era del todo agradable. Sin embargo, aseguró que ya es algo que logró superar.



"Lo sentí como una traición porque me echaron, pero ya las cosas venían como medio picantes. Con el tiempo me di cuenta de que la gente hace lo que puede; estoy en un momento de mi vida donde no tengo ningún rollo con nadie y vengo a hacer las cosas desde el amor, no nos juntamos todavía, ni hablamos, pero me gustaría", aseguró para el diario citado.



Además, el artista confesó que le gustaría poder solucionar el conflicto con sus excompañeros y recuperar la relación que antes tenían.



“Tal vez pasaron un montón de cosas horribles de los dos lados, yo también me las mandé, pero estaría bueno tener una charla, hablar, bajar las armas de todos lados porque todos fuimos parte”, expresó.



Y agregó: “Yo con mi personalidad y mi forma de tocar la guitarra, Ale con su composición, Juli con su forma de cantar y esa data jazzera que traía… los tres que nos juntamos”.

¿Cómo está en la actualidad?

Luego de haber sido parte de ‘Miranda’ y haber dado sus primeros pasos artísticos con la banda, Leandro actualmente trabaja en equipo con el músico argentino Facú Suaréz y el baterista Sebastián Panela, con quienes está produciendo canciones que tienen un estilo de Jazz del siglo XX con un poco de pop.



Además, también le informó al diario ‘La Nación’ que creó una fiesta llamada ‘Lolo Partuza’, en donde él es ‘DJ’ y en compañía de Facú Suaréz produce temas que la gente elige escuchar a través de un código QR.



Por otro lado, el artista también confesó para el mismo medio que está trabajando en un nuevo disco que tiene un poco de rap en su melodía.



Está producido por El Pesa y Martin Grinfeld y, como invitada para participar en alguna de las canciones, está Rebeca Flore, una rapera y bailarina muy reconocida en Argentina. Para él, el disco “va a sorprender mucho porque es fresco y atemporal”.

Su faceta como profesor

Por su formación como músico con la docente y pianista argentina, Lucía Maranca, conocida por crear obras como ‘Pipo y la basura’, ‘Le dije al tiempo, ‘Para voz’ y ‘Juanita y la muela picada’, el artista está capacitado para dar clases, y aunque admite que es una actividad que le gusta, cuando fue alumno su maestra fue bastante estricta con él.



No obstante, gracias a la formación que le dio Maranca, ella se convirtió en una de las personas más importantes en su vida porque lo hizo un mejor artista.



De hecho, confesó que quería ser como ella y dejarles grandes enseñanzas a sus futuros alumnos.Su formación fue tan buena que incluso Gustavo Cerati, el fundador de Soda Stereo, lo felicitó por la manera en la que tocaba.

