Destiny 's Child fue una de las bandas femeninas más exitosas de los años 2000. Llegaron a vender más de 60 millones de discos y a ganar dos premios Grammys, además, fue lo que ayudó a Benyocé Knowles a llegar a lo más alto del estrellato.

No siempre fueron tres

Destiny’s Child no siempre se llamó así. Cuando apenas estaban iniciando, en el año 1990, su nombre era Girls Tyme y era un sexteto. Pero después de un debut fallido en ‘Star Search’, un popular programa de talentos de los 90, el mánager del grupo y padre de Beyoncé, Matthew Knowles, cortó a tres miembros y agregó a LeToya.



En ese sentido, solo quedaron cuatro integrantes: Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, LeToya Luckett y LaTavia Roberson. En 1996, después de que el grupo fuera abandonado de su primer contrato discográfico cambiaron su nombre a Destiny 's Child, el cual estaba inspirado en un pasaje del libro bíblico de Isaías.



En los siguientes años, el cuarteto triunfó con los sencillos No, No, No, The writing 's on the wall, Say my name o Bills, Bills, Bills. Sus letras de empoderamiento femenino y sus diseños únicos, hicieron que su ascenso a la fama fuera masivo. Lamentablemente, cuando estaban en su punto más alto en 1999, Beyoncé anunció en ‘TRL’ que Luckett y Roberson habían dejado el grupo.

¿El papá de Beyoncé es el culpable?

Según el medio ‘CheatSheet’, las tensiones en el grupo empezaron aparecer cuando estaban grabando su segundo álbum. En ese entonces, Luckett y Robinson acusaban a su mánager, el señor Knowles, de no pagarles adecuadamente, además, de que los pagos eran desproporcionados y que solo favorecían a Knowles y a Rowland. Además, aseguraban que el único objetivo que tenía el papá de Beyoncé era ayudar a su hija a establecerse como solista.



Según los relatos de ellas mismas, fueron expulsadas del grupo sin previo aviso cuando se estrenó el video de Say my name y comprobaron que las habían sustituido con Michelle Williams y Farrah Franklin, que se limitaban a mover sus labios en la canción que ellas habían grabado.

Tras lo sucedido, LeToya y LaTavia demandaron a Matthew Knowles y a sus antiguas compañeras de grupo. Además, las mujeres comentaron que se sentían víctimas de un sabotaje a sus carreras. En julio de 2002, llegaron a un acuerdo pero no se desvelaron los términos.



Letoya Luckett y Latavia Roberson dejaron el grupo en el 2000. Destiny 's Child siguió haciendo canciones pero cinco meses después Franklin se retiró. Así que continuaron como un trío y alcanzaron el éxito. Grabaron tres álbumes más e hicieron una gira mundial. Luego, anunciaron su disolución en 2005.



¿Qué fue de la vida de LeToya Luckett y LaTavia Roberson?

Las dos mujeres se unieron y formaron un dúo de R&B al que llamaron Anjel. Grabaron un par de canciones, sin embargo, este no funcionó y en 2003 disolvieron el dúo.



Por su parte, LeToya Luckett en 2006 firmó con Capitol Records y emprendió una carrera en solitario y grabó tres álbumes. Tiempo después, se interesó por la actuación y ha realizado diferentes proyectos en la televisión y el cine. Ha protagonizado proyectos como: Ballers y Leave it to Letoya.

En cambio, Roberson después de Anjel se apartó de la música. Por un tiempo, sufrió de depresión y luchó contra el alcoholismo. De hecho, a la revista ‘People’ en 2016, le confesó: "Fue muy difícil por la manera en la que lo descubrimos. Odio hablar de todo esto, y han pasado casi 20 años, pero es lo que es. Vimos el vídeo de Say my name en televisión, y así fue como nos enteramos de que no estábamos en el grupo".



Actualmente, LaTavia se encuentra recuperada y regresó al mundo de la música. Además, da charlas motivacionales y está dedicada a la crianza de sus dos hijos.

