¿Qué pasó con la presentadora de noticias de ‘Caracol’ y ‘RCN’ Silvia Corzo?

La abogada y periodista Silvia Milena Corzo es conocida por su aparición en programas de la televisión colombiana como 'Primera hora', 'Veredicto', 'Noticias Caracol', 'Séptimo día', 'Noticias Uno', 'Cuatro caminos' y 'Noticias RCN', por el cual muchos la reconocen, puesto que era quien dirigía las noticias del día a día.



En su momento, la expresentadora había dicho que su renuncia ante el último programa mencionado, se había causado porque ya no disfrutaba de su trabajo y adicional a esto tenía algunos problemas en su salud, según una entrevista con 'Bravíssimo’.

¿Qué pasó con la presentadora Silvia Corzo?



De acuerdo con el perfil de Instagram de Silvia Corzo, ahora es una conferencista, escritora y ‘coach’ de vida. Uno de sus pasatiempos es la meditación. “La meditación me ha llevado por un camino de silencio y quietud, cada vez que entro a ese lugar en mi mente, experimento paz”, expresó en la red social.



Según una entrevista que la experiodista dio a inicios de este año para ‘Bravíssimo’, antes de renunciar tuvo episodios de fatiga crónica, fibromialgia y ansiedad, lo que la impulsó al estilo de vida que tiene actualmente.



Tras retirarse de la pantalla chica y comenzar su vida como 'coach' tuvo que enfrentarse a problemas económicos debido a la pandemia: "Volverse independiente es un reto enorme, porque cuando trabajas en una empresa te llega tu cheque cada mes, cuando trabajas independiente tú te haces la ‘platica’ mensual. He tenido meses en los que no tengo nada".



Corzo no ha dejado que esto afecte en su nuevo camino: "Si estás trabajando y estás haciendo las cosas bien, vendrá algo o alguien a ayudarte. Esa confianza me ha sostenido porque alguien llega en los momentos que no he tenido nada. Primero, confiar y segundo, el cambio de mentalidad no saben lo importante que es".



Tras esto, explicó que se considera una 'facilitadora' en el mundo del 'coaching', lo que significa que "ayuda o acompaña a la otra persona en el proceso de aprender", lo que suele practicar en los cursos que da en 'Milagros', llamado así porque al hacer cambios en la mente y la percepción sus vidas suelen mejorar su salud mental y física, según lo explicado por Corzo.



“Cuando tú haces cambios en tu mente y en tu manera de percibir y de percibir a los demás, te empiezas a sentir mejor, repercute en la salud física. Parce que pasan milagros en tu vida, pasaran cosas buenas en tu vida. Solo porque tú cambiaste tu pensamiento”, concluyó la escritora.

Silvia Corzo nos cuenta el nuevo propósito que tiene para su vida

