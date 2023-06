Hace 26 años, el país quedó conmocionado con el engaño de Liliana Cáceres, quien supuestamente estaba embarazada con nueve hijos. Cuando ella tenía 16 años protagonizó esta historia que sorprendió a los colombianos, hasta que se descubrió que su barriga era falsa y que en realidad solo eran trapos.

Recientemente, la mujer fue entrevista en el programa 'Suso's Show' y ahí contó que ha sido de su vida en los últimos años. Cárdenas empezó contando que ella es de Barranquilla, pero actualmente vive en Cartagena.



Asimismo, recordó que en su momento, esta noticia fue tan famosa, que hasta el escritor Gabriel García Márquez decidió ir a conocerla en persona.



"Él estaba ansioso por conocer a la niña de 16 años, quería conocerla en persona, hacer muchas preguntas y cuando me conoció, como está en el libro la foto, estaba muerto de la risa. Cada pregunta que me hacía soltaba la risa", contó en el programa.



También, recordó que ella en su adolescencia hizo muchas travesuras, pero la del embarazo la hizo por amor, pero reconoció que fue un capricho, pues con el tiempo se dio cuenta de que nada a la fuerza se puede tener.

"Nunca pensé que las cosas se me fueran a salir de las manos. Me exageré, que yo misma no me di cuenta de la exageración que tenía de barriga", afirmó.



Esto hizo que sus vecinos empezaran a sospechar que su embarazo no era de un solo hijo, sino de varios, algo que le causaba mucho estrés, pues no sabía como revelar la verdad de esta situación.



Liliana comentó que en ese momento, un médico le realizó una "ecografía" y aseguró que iba a tener nueve niños. "Lo que pasa es que él confiaba de que era cierto y también para dar más fama a los periódicos", contó.



Sin embargo, toda la verdad salió a la luz un día que la cogieron a la fuerza y le realizaron diferentes exámenes. "Yo no me dejaba hacer nada, pero siempre me esposaron, me durmieron y me hicieron los análisis y salió que no estaba embarazada".

Después, le pusieron una psicóloga a la que le contó la verdad, pero ella le reveló todo a la prensa. Este evento fue traumático para Liliana y no era fácil en un principio contar la historia. Además, llegó a pensar que no quería existir o de meterse en el mar y no salir más.



"La gente me hizo mucho bullying, pase miles de trabajos en Cartagena y mucha vergüenza con mi familia, amigos de colegio, con el mundo entero", reveló.



Hoy en día, ya habla abiertamente del tema y en el 2020 publicó su libro 'La verdadera historia de Liliana Cáceres, la barriga de trapos', este tenía como objetivo recaudar fondos para una fundación que ella iba a crear llamada 'Fundación Liliana Cáceres para mujeres con barriguitas de verdad', pero las cosas no se dieron como ella pensaba.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

