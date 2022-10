Eugenio Derbez es uno de los actores latinos más exitosos de Hollywood. Desde hace décadas ha estado viviendo en Los Ángeles, donde ha construido una reconocida carrera.



Derbez, que tiene más de 18 millones de seguidores en redes sociales, también es una figura muy popular en México, su país de origen. Por esta razón, el actor suele interactuar con sus admiradores y hablarles de sus proyectos.



(Siga leyendo: Papá de Greeicy se arriesgó y cantó en La Voz Senior junto a Mike Bahía).

Hace unas semanas, en su cuenta de Instagram, publicó un video desde una cama. En las imágenes aparece con un brazo inmovil y lesionado. El artista explicó que se habría fracturado el hombro derecho mientras practicaba un juego de realidad virtual con su hijo Vadhir.



“Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar el para qué fue. Creo que tiene mucho que ver con que fue un año muy ocupado. Los últimos seis meses no estuve prácticamente en mi casa más que dos ocasiones para cambiar maleta y, a pesar de que estaba muy feliz por todo lo que ha pasado desde principios de año con 'CODA', todos los premios que se llevó, todas la ceremonias a las que fui, incluida por supuesto el Oscar, y luego hice una película y luego hice gira de 'El Valet', la promoción de la película, y luego tres series”, contó el actor en la grabación de 20 minutos.



Añadió que a pesar del accidente, se siente afortunado de poder tomarse un descanso de su vida laboral y disfrutar con los suyos. Derbez bromeó sobre la lesión y explicó que el día anterior a la fractura, había estado en un río lleno de cocodrilos. Sin embargo, el percance sucedió jugando en la comodidad de su casa.



(Más: Ernesto Calzadilla reaparece y preocupa por su apariencia: ¿qué le pasó?).

Facebook Twitter Linkedin

El actor tiene cuatro hijos. Foto: Instagram: @ederbez

¿Cómo va la recuperación?

Tras su mensaje del 18 de septiembre, Derbez no se había vuelto a referir al tema. Sin embargo, sus seguidores siguieron mandando mensajes de apoyo, cariño y preguntándole cómo se encontraba.



(También: ‘Tiktoker’ Shaarza Moriel reveló supuestos chats con el cantante Anuel AA).



Ahora Derbez fue captado mientras llegaba a su casa en Los Ángeles, California. Las primeras imágenes del actor desde el accidente lo mostraron tranquilo y aparentemente en buen estado.



Las cámaras del programa ‘Estrella TV’ siguieron al protagonista de ‘ No se aceptan devoluciones’, mientras paseaba en su vehículo acompañado por su esposa Alessandra Rosaldo.



El famoso no tuvo grandes complicaciones para bajar del automóvil blanco y abrir la puerta. A la hora de salir, debió esquivar con cuidado uno de los lados del carro para evitar herirse el hombro afectado. Las fotografías tranquilizaron a los fanáticos, que estaban preocupados por su proceso de recuperación.

Más noticias

Joven pagó una valla publicitaria para poder encontrar novia

En video: conmovedora escena de abuelita cantándole a su esposo hospitalizado

Maluma se refirió a sus deseos de ser padre: ‘Siento que puede ser pronto’

Yeferson Cossio regresó de Japón para sorprender a Jenn Muriel

Tendencias EL TIEMPO