El noviazgo entre Sara Uribe y Jhoan Álvarez fue uno de los más queridos por los televidentes de 'Protagonistas de Nuestra Tele', el reality del Canal RCN donde la paisa se dio a conocer. Le contamos qué pasó con la relación.

En una entrevista reciente para 'Dimeloking' Uribe habló de cómo terminaron las cosas con su compañero de programa, de quien se veía muy enamorada.



La presentadora contó que el noviazgo con Álvarez se acabó cuando el programa de TV llegó a su fin, y que, de hecho, él no la volvió a llamar nunca más. "Ni el teléfono me pidió", dijo Uribe.



En la entrevista la paisa también recordó que eran una de las parejas más queridas de 'Protagonistas', y de la misma forma se querían entre ellos, tanto que Álvarez dejó a su novia en el momento por darse una oportunidad con Uribe.



"Éramos como la Barbie y el Ken", dijo la presentadora, quien recordó que fueron ellos, como pareja, quienes ganaron el concurso que la catapultó a los escenarios.



Muchos de los fanáticos de la pareja pensó que fuera de las cámaras la relación seguiría su rumbo y podrían ver el amor entre los dos florecer. No obstante, esto fue lo más alejado de la realidad.

Cuando las puertas de la 'Casa estudio' de 'Protagonistas' se cerraron con ellos como ganadores, la pareja se distanció, y la paisa se hizo novia del cantante Daniel Calderón.



Por su parte, Álvarez continuó con su vida, aunque lejos de los reflectores, y de acuerdo con otros medios de farándula, incluso tuvo una hija en este tiempo.



Entre tanto, Uribe sigue en el ojo de la opinión pública, luego de su polémica relación con el futbolista Fredy Guarín, a la que ahora busca ponerle un final definitivo "borrando" al deportista de todas sus redes sociales.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

