¿Qué pasó con Anuel AA y su salud? Lleva una semana desaparecido de redes tras cirugía

El reconocido cantante de música urbana, Anuel AA, ha dejado a sus seguidores en vilo al desaparecer de las redes sociales durante la última semana después de someterse a una cirugía de emergencia.



El artista, cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago, generó gran preocupación entre sus fanáticos, quienes han estado ansiosos por conocer más detalles sobre su salud y bienestar.

La noticia de la cirugía de Anuel AA fue revelada inicialmente a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen desde una cama de hospital y vistiendo una bata médica.

Según la descripción dada por el cantante, fue sometido a una cirugía de emergencia que lo debatió entre la vida y la muerte.

"Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa", expresó el artista.



Además, menciona que debido a su frágil condición de salud, optó por retrasar la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, 'RompeCorazones', que originalmente iba a salir en dos semanas.

La publicación hecha comunicado que preocupó y generó una serie de especulaciones a raíz del motivo que lo habría conducido a una cirugía de urgencia, también es aprovechada por el intérprete de música urbana para pedir perdón "por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha del EP", producción discográfica que estaba próximo a estrenar.



Es importante señalar que Anuel AA no ha proporcionado una explicación detallada de por qué necesitó ser hospitalizado y sometido a una cirugía de emergencia. Sin embargo, varios medios en América Latina, como 'Marca', han sugerido que podría estar relacionado con problemas en su sistema digestivo.

Anuel AA: ¿por qué habría sido operado de emergencia?

En el comunicado dirigido a sus seguidores, el cantante reconoció que sus fans han estado ansiosos por su regreso y enfatizó su firme determinación de reconstruir su carrera después de haber estado al borde de arruinarla.



Aunque Anuel AA no profundiza en los detalles de su delicada situación de salud y no ha proporcionado información adicional en redes sociales, el medio mencionado anteriormente, sugiere que su hospitalización y cirugía de emergencia podrían estar relacionadas con una inflamación del apéndice que causa dolor en el abdomen inferior derecho.



En ese sentido, aparentemente, el diagnóstico podría ser apendicitis, lo que lo llevará a retrasar sus próximos proyectos y presentaciones musicales.

¿Cuándo se espera que el artista realice su próximo concierto y lance su EP después de su cirugía de emergencia?

La imagen de Anuel AA en una cama de hospital se volvió viral en todo el mundo, y esto desencadenó especulaciones sobre su regreso a la música en vivo y el lanzamiento de 'Rompecorazones'.



Desde que publicó dicha imagen en Instagram el 8 de octubre, el artista puertorriqueño no ha proporcionado más información ni ha insinuado cuándo podría volver oficialmente a grabar música o actuar en vivo.

