¿Qué pasó con Andrea Guzmán después de Pedro el escamoso?

La actriz colombiana Andrea Gúzman, de 43 años, interpretó a Yadira Pacheco, la hija de doña Nidia, en la primera parte de la famosa telenovela ‘Pedro el escamoso’, transmitida entre el año 2001 y el 2003 por ‘Caracol Televisión’. Sin embargo, no participó en la segunda parte del éxito televisivo ‘Como Pedro por su casa’.



¿Cuál fue la razón y qué ha sido de su vida desde aquel entonces? En una entrevista con el ya mencionado medio, la artista dijo que rechazó la propuesta de volver a salir en la telenovela debido a que, para ese entonces, tenía otros proyectos personales.



“Después de Pedro vinieron muchas cosas lindas en mi carrera, y en mi vida personal”, contó, añadiendo que mientras grababa la primera parte de la novela conoció, durante unas vacaciones en la playa, al “amor de su vida”, el italiano Paolo Miscia.



Entonces Andrea tomó la decisión de viajar a Italia para cultivar la relación con Miscia, quien, según le contó a ‘Pulzo’, le dijo que no podía seguir manteniendo una relación a distancia, después de haber estado viviendo por 4 meses en Colombia.



“Sentía que debía invertirle a la relación. Fue un momento difícil. La vida siempre toma las decisiones por uno. Algo me dijo que lo que yo tenía que hacer era irme detrás de este hombre”, narró. También dijo que le parecía que habría sido muy egoísta no haberse ido con él, quien ya había dedicado de su tiempo para conocer su entorno, y que decidió dejarse llevar por el corazón.



De igual manera, contó que no se arrepiente de la decisión y que “valió la pena toda la inversión” ya que fue un tiempo que dedicó para conocer a su pareja, quien hoy en día es su esposo y con quien tiene dos hijas, Micaela y Martina.



Además de vivir por seis meses en Italia, cuando tenía tan solo 23 años, la actriz se radicó durante tres años en Londres, en donde nació su primera hija, en 2009. Sin embargo, su sueño de consolidar una futura familia no le impidió seguir actuando ya que entre el 2004 y el 2007 siguió participando en algunas producciones.



“Estuve un poco yendo y viniendo, trabajé con varios canales, hice teatro, pero han pasado cosas maravillosas, sobre todo creo que la ventaja fue que pude construir la familia que quería, sin abandonar lo que me apasiona que es el trabajo de actriz” y agregó en su entrevista con ‘Caracol’.



Fue en 2009 cuando la actriz, quien hizo su debut en 1995 cuando interpretó a ‘María Fernanda de Franco’ en ‘Padres e hijos’, volvió a Colombia con el fin de participar en la telenovela ‘Las muñecas de la mafia’.



Cuenta que, aunque se dedicó a la maternidad e hizo una pausa para dedicarle tiempo a sus hijas, nunca dejó de actuar.



“Creo que eso me ha ayudado un poco como a estar vigente, pero al mismo tiempo a construir algo que era muy importante que fue mi familia”, agregó la artista colombiana, cuya producción más reciente fue ‘El general Naranjo’, producida por Fox Telecolombia en 2019 y en la cual interpretó a Desire.

