En medio de una entrevista en vivo para el programa 'La Mesa Caliente' de Telemundo, la conductora de televisión Laura Bozzo se despachó contra el futbolista español Gerard Piqué por su infidelidad a la cantante barranquillera, Shakira.



Es que está claro que la también abogada no tiene pelos en la lengua para dar opiniones, y menos cuando se trata de televisión en vivo, como se le ha visto en sus programas 'Laura en América', 'Que pase Laura' y 'Laura sin Censura', por lo que no lo pensó dos veces para tildar a Piqué de 'desgraciado', cuando una de las presentadoras del programa le preguntó por su opinión ante la decisión del mismo jugador de salirse del Barcelona, como dicen los fans de Shakira: por presuntamente tener que llevar la nueva camiseta con el logo de la cantante.

Este tipo es un desgraciado, un infiel, una persona que en lugar de hablar con ella, se mete con otra. FACEBOOK

"Todas mis opiniones tienen un título, y este es 'cosecharás tu siembra'", expresó Bozzo para el programa 'La Mesa Caliente', insinuando que el futbolista no resistió con el peso de la fama de su esposa.



"Este tipo es un desgraciado, un infiel, una persona que en lugar de hablar con ella (Shakira), se mete con otra. Pero, ¿saben qué? estos hombres cuando están con mujeres tan famosas y tan brillantes como Shakira, les gusta pues las gatitas, me entiendes, aquellas mujeres que los ven como dioses."



(Le puede interesar: Niño con discapacidad visual traduce al braille álbum Panini de Catar 2022).

Es un desgraciado y va a cosechar su siembra, y yo creo en el karma, porque acá va a haber karma. FACEBOOK

Pero para Bozzo no bastó con decirle "infiel" al futbolista español, porque sin dejar hablar a las presentadoras por más de dos minutos, se apoderó de la pantalla, como si estuviera en uno de sus programas a punto de decirle a Piqué "¡Que pase el desgraciado", pues lo siguió criticando de forma contunde hasta el punto decir que la imagen del jugador servía para echarla al inodoro y halar la palanca.



"Su imagen está para meterla al 'water' y halarla".



Además de sentenciar en medio del programa de Telemundo que Piqué pagaría su karma.



"Para mí, es un desgraciado y va a cosechar su siembra, y yo creo en el karma, porque acá va a haber karma, se tiene que retirar del fútbol, porque está haciéndole un daño terrible al Barça", expresó en la entrevista.

¿Shakira le fue infiel a Piqué?

Quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal. FACEBOOK

Por otro lado, en medio de declaraciones para el diario digital español 'El Nacional.cat', el periodista Jordi Basté, quien ha entrevistado varias veces al futbolista, señaló que el jugador no ha dado ninguna declaración sobre la separación, por lo que no se puede juzgarlo por dañar la relación.



"Gerard Piqué no ha hablado de su separación de Shakira. En tres meses se ha convertido en el malo de la película, y hasta que no sepamos todos los detalles no lo tendríamos que decir. Porque en la vida todo tiene matices. Y algunos sorprenderán”, relataba.



(Lea también: Los secretos de los lujosos Lamborghini de Justin Bieber).



Además, aseguró que “quizás es justo al revés de cómo se ha explicado, sobre todo lo que hace referencia a su vida personal", mensaje que algunos seguidores han tomado como una insinuación de que Shakira también fue culpable en el deterioro de su matrimonio.

