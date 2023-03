Debido a la infinidad del espacio, la probabilidad de que haya otros seres aumenta cada vez más. Sin embargo, la humanidad solo ha tenido especulaciones y teorías, más no certezas.



De hecho, algunos científicos y estudiosos sobre el tema dicen que los extraterrestres estuvieron en el pasado, otros difieren al decir que están entre nosotros y hay quienes dicen que su visita será un evento próximo.



Lo cierto es que el tema siempre ha generado una dosis de incertidumbre, pues científicos y astrónomos del mundo coinciden en que los alienígenas son seres superiores que no vendrían “en paz”. De hecho, se cree que tienen herramientas y tecnologías que ponen en una desventaja notable a la humanidad.

En los últimos meses, se han registrado varios objetos no identificados en el cielo, los cuales han sido captados en video y han sido compartidos por internautas. Los expertos no descartan que se trate de una visita alienígena; sin embargo, como casi todo en este tema, no se ha podido comprobar.

#ÚLTIMAHORA‼️ #URGENTE 🚨



🇺🇾 Uruguay | reporta un objeto volador no identificado con las mismas características cilíndricas al derribado en #Alaska hace 2 días. La Fuerza Aérea Uruguaya está investigando los sucesos.



👽 #OVNIS | #OVNI | #UFOS | #UFOS 🛸 pic.twitter.com/NMoKDZ6RoT — ✡︎ 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚𝐬 𝐓𝐢𝐦𝐞𝐬 ✠ (@Finanzas_Times) February 12, 2023

A esto se suma que Eno Alaric, un tiktoker reconocido por afirmar que es un viajero en el tiempo del año 2.671, afirmó que el 23 de marzo del 2023, 8.000 personas serían escogidas para salvar a la humanidad por un alien conocido como 'El campeón'.



Y aunque no se reportó ninguna anomalía el pasado jueves, la humanidad estuvo atenta a cualquier episodio, pues no descartan la posibilidad de ser invadidos por extraterrestres.

(Siga leyendo: Mafe Walker habló de la supuesta llegada de extraterrestres al planeta).

¿Qué pasaría si...?

No puedo asegurarles que vienen en son de paz, debido a las abducciones de ovnis FACEBOOK

TWITTER

Ahora bien, ¿qué pasaría si se tuviera contacto con seres de otros mundos? La respuesta aún no es clara, pero expertos coinciden en que si no se da una relación amistosa, las cosas podrían terminar muy mal para la humanidad.



Malcolm Robinson, principales expertos en extraterrestres del Reino Unido, le contó a Daily Star que una visita de estos seres es inminente y que “tienen su propia agenda, no podemos saberlo con certeza, sólo adivinar. No puedo asegurarles que vienen en son de paz, debido a las abducciones de ovnis”

(Lea también: Invasión extraterrestre sería hoy 23 de marzo, según supuesto viajero del tiempo).

Facebook Twitter Linkedin

En los últimos meses, se han registrado varios objetos no identificados. Foto: iStock

Creo que los extraterrestres de ahí fuera pueden ser amistosos, pero no podemos apostar por ello FACEBOOK

TWITTER

Michio Kaku, reconocido físico, también le dijo al diario The Guardian: “Personalmente, creo que los extraterrestres de ahí fuera pueden ser amistosos, pero no podemos apostar por ello”.



Por otro lado, Douglas Vakoch, presidente de Mensajes a Extraterrestres Inteligentes (METI), le dijo a BBC que al detectar la primera civilización alienígena, la humanidad darse a entender de todas las maneras posibles.

Facebook Twitter Linkedin

Se cree que tienen herramientas y tecnologías que ponen en una desventaja notable a la humanidad. Foto: iStock

El resultado se parecería mucho a lo ocurrido cuando Colón desembarcó en América FACEBOOK

TWITTER

(Además: Bacteria oceánica recién descubierta podría ayudar a buscar vida extraterrestre).

De hecho, el físico Stephen Hawking, en entrevista con Discovery Channel en 2010, dijo: "Si los extraterrestres nos visitaran, el resultado se parecería mucho a lo ocurrido cuando Colón desembarcó en América (…) A los nativos americanos no les fue bien".

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Expertos en Ovnis del Pentágono dicen que ‘naves’ envían sondas a la tierra

Mafe Walker habla sobre los cambios que vendrían para la humanidad

'Los alienígenas tienen una agenda y no vendrán en paz': experto en ovnis