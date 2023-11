¿Qué pasará con el patrimonio de Matthew Perry? Estos son los posibles herederos

Matthew Perry, conocido por su icónico papel como Chandler Bing en la exitosa serie de televisión 'Friends', fue una figura destacada en la industria del entretenimiento durante décadas. Sin embargo, con su lamentable fallecimiento reciente, surge la interrogante sobre el destino de su considerable patrimonio, especialmente al carecer de cónyuge e hijos.

Nacido en 1969 en Massachusetts y criado en Canadá, Matthew Perry alcanzó la fama internacional gracias a su papel en 'Friends', una serie que debutó en 1994 con actores en su mayoría desconocidos. La serie no solo catapultó la audiencia de NBC, sino que también redefinió el género de las 'sitcoms' a nivel mundial, convirtiendo a Perry ya sus compañeros de reparto en verdaderos millonarios.

En las décadas de los 90 y principios de los 2000, Perry experimentó el apogeo de su carrera con 'Friends' y participó en películas populares como 'Fools Rush In' (junto a Salma Hayek) y 'The Whole Nine Yards' (con Bruce Willis).



También recibió elogios de la crítica por sus actuaciones, incluyendo un papel invitado en 'The West Wing', que le valió dos nominaciones al Emmy en 2003 y 2004, así como su papel principal en la película para televisión 'The Ron Clark Story' en 2007.

La travesía legal de la herencia



Según la información legal disponible, el patrimonio de Matthew Perry abarca todos sus activos, como propiedades, inversiones, efectivo y derechos de autor. Específicamente, sus regalías continuas de 'Friends' destacan entre estos derechos.



Además, el difunto actor tenía control sobre su nombre e imagen, así como sobre los ingresos generados por su libro de memorias lanzado en 2022, titulado 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing'.



Tres abogados especializados en sucesiones con base en California, David Esquibias, Laura Zwicker y Jonathan Forster, han proporcionado información a 'People' acerca de las posibles vías legales que podrían influir en la distribución de la herencia de Perry.

El pasado 28 de octubre la noticia de la muerte de Matthew Perry estremeció al mundo. Foto: Instagram: @mattyperry4

Fideicomisos y testamentos: un vistazo a la privacidad y distribución



La pregunta inicial se centra en quién heredará los ingresos continuos de 'Friends', ya que el inolvidable Chandler Bing seguirá generando ganancias después de su muerte.



Según Forster, las normativas sindicales en la industria actoral permiten asignar beneficiarios específicos para estos pagos, y si Matthew Perry lo hizo, habría identificado claramente a quienes recibirían esos ingresos residuales.



No obstante, Esquibias destaca que la designación de beneficiarios no se limita únicamente a estos pagos, sino que también abarca propiedades, cuentas de acciones, bonos, seguros de vida, entre otros. Si existen beneficiarios designados, recibirán lo que Perry haya establecido para cada uno de estos aspectos de su patrimonio.

Dado que Matthew era un hombre soltero y no tuvo hijos, la herencia correspondería directamente a sus padres. Foto: iStock

Los expertos sugieren que Perry podría haber optado por un fideicomiso, manteniendo la confidencialidad de los beneficiarios. Este documento privado determinaría la distribución de sus bienes, incluyendo los ingresos residuales. La posibilidad de un testamento también se contempla, aunque su divulgación pública lo hace menos probable para figuras tan destacadas.



Una solución intermedia sería la combinación de un testamento y un fideicomiso, lo que proporcionaría un proceso de sucesión más eficiente y privado. Según Zwicker, este tipo de testamento, colaborando con un fideicomiso, sería la opción más común en casos como el de Perry.

Dicho enfoque posibilita gestionar los activos que no fueron incorporados al fideicomiso mientras Matthew Perry estaba vivo. Estos activos se transfieren al fideicomiso mediante el testamento después de su fallecimiento.



En el caso de que el actor no hubiera dejado ni testamento ni fideicomiso, su patrimonio se sometería a litigio en un tribunal testamentario. Sin un plan de sucesión establecido, la ley de California entraría en acción para determinar quién tiene derecho a los activos, agregando una capa adicional de complejidad al proceso de distribución.

Desafíos y posibles herederos por defecto



En caso de ausencia de un plan de sucesión, la ley de California podría intervenir, dirigiendo la herencia a los padres de Perry, explica Forster. Sin embargo, sus padres podrían renunciar, dando paso a los hermanastros. Este escenario legal sería más complejo, involucrando litigios y decisiones judiciales.

La falta de descendencia directa y un estado civil de soltería añaden complejidad a la sucesión de Perry. La incertidumbre sobre sus herederos se despejará a medida que se revelan los documentos privados, que podrían ser la clave para preservar la privacidad y proteger el legado de una figura tan querida como Matthew Perry.



Su personalidad reservada sugiere que la última palabra sobre su sucesión la tendrán estos documentos, guiando el destino de su patrimonio de manera discreta.

Luto mundial por la muerte de Matthew Perry, estrella de la serie 'Friends'



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

