¿Qué pasa si me borro la cruz del Miércoles de Ceniza? ¿Es pecado?

El Miércoles de Ceniza 2024 se celebrará el 14 de febrero y la iglesia abrirá sus puertas a quienes decidan participar en este evento que marca el inicio de la Cuaresma, un tiempo litúrgico que prepara a los católicos para vivir el Misterio Pascual.

“Conviértete y cree en el Evangelio”, anunciará el sacerdote a cada uno de los creyentes que decidan participar en la imposición de la ceniza.

Las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior son quemadas para obtener la ceniza que se utiliza durante la misa. Los feligreses portan la cruz en su frente como símbolo de muerte, humildad y penitencia.

Según ‘ACI Prensa’, “la ceniza, como signo de humildad, le recuerda al cristiano su origen y su fin”, ya que, de acuerdo con la biblia, Dios creó al ser humano con polvo de la tierra.

El Miércoles de Ceniza es un día santo cristiano de oración y ayuno. Foto: iStock

¿Es pecado quitarme la ceniza?



Como indica el padre Mauro Carlorosi, sacerdote argentino, solo es un pecado si se hace por cobardía y vergüenza. “Si uno tiene que lavarse o mojarse puede hacerlo, que no se las quite uno por cobardía de llevar un signo exterior”, explicó a ‘ACI Prensa’.

Además, agregó que no existe un tiempo mínimo para llevar la ceniza. Lo importante durante este periodo es reflexionar sobre la Cuaresma y la invitación que hace el sacerdote, “Polvo eres y en polvo te convertirás” y “Conviértete y cree en el Evangelio”.

El sacerdote argentino también indicó que “si queda en la frente una mancha fea, que se deteriora mientras avanza el día, no hay problema en sacarlas para que no parezca una suciedad. No habría problema entonces con lavarse”.

Además de la imposición de la ceniza, los católicos ayunan y se abstienen de comer carne con el fin de purificar el espíritu.

El ayuno es una práctica cuaresmal. Foto: iStock / Jorge Torres. EFE / iStock

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma 2024, un periodo de 40 días en el que los creyentes se preparan para Semana Santa. Sin embargo, en esta ocasión durará 41 días por el año bisiesto.

Cuaresma 2024



Miércoles de Ceniza: 14 de febrero. Domingo de Ramos: 24 de marzo. Lunes Santo: 25 de marzo. Martes Santo: 26 de marzo. Miércoles Santo: 27 de marzo. Jueves Santo: 28 de marzo.

Miércoles de Ceniza: su importancia en la cuaresma y la tradición cristiana



