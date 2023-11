¿Qué pasa si el año termina un domingo? Esto dice supuesta profecía que se tomó TikTok

Faltan pocos días para que llegue el último mes del año, este suele ser muy esperado por las personas, pues es cuando se celebra navidad y el año nuevo. Como es de esperarse, la llegada de un nuevo año causa emoción e intriga en algunos, incluso, a veces pude generar terror por algunas teorías que surgen de libros o en redes sociales.



En los últimos días, en las redes, se han vuelto virales unos videos que han comentado que este año terminará un día domingo. Algo que, supuestamente, predice que algo malo sucederá en el 2024.

En TikTok, algunos internautas han creado algunos clips que están acompañados de música e imágenes tenebrosas, que comentan que en el 2024 podrían suceder diferentes desastres naturales, contagios masivos de enfermedades u otras fatalidades.



(Le puede interesar: Video: iglesia en Bogotá donde a un Jesucristo le crece el pelo).



Esta teoría se ha viralizado por lo que sucedió en el 2020 con la pandemia del Covid-19, pues todas las personas del mundo tuvieron que ser aisladas para prevenir los contagios y evitar más muertes.



Según las personas que realizan estos videos, el último día del año 2019 fue un domingo y por eso sucedió la pandemia, algo que podría ocurrir nuevamente por qué este año terminará en domingo. Pero diferentes usuarios han verificado esta información y se han dado cuenta de que en realidad es mentira y que el 2019 terminó un día martes.

@playmers el último día de 2023 cae domingo y eso significa 😶😳😳😳 ♬ sonido original - 🌟

Por otro lado, la última vez que sucedió la coincidencia de que el año terminó un día domingo fue en el 2017 y en el año 2018 no sucedió nada que afectara a la humanidad, como lo plantean los videos de TikTok. Además, la próxima vez que esto pasará será en 2034, lo que hace un dato curioso que no suele ocurrir con frecuencia.



Aunque esta teoría ha causado terror en algunas personas, en realidad no hay evidencia científica que respalde que algo malo pueda pasar el próximo año. Además, se ha desmentido una parte al no ser exactos los datos que brindan en las grabaciones.

@fan_defnaf38 el año termina el domingo y en el 2019 el domingo inició la pandemia el coronavirus entonces puede haber guerras virus o terremotos.. ♬ son original - Adam kevin 🇬🇳 🤎

Las terroríficas predicciones de Nostradamus para el 2024

El botánico francés Michel de Nôtre-Dame, también llamado Nostradamus, escribió, en 1555, el libro Les Prophéties (en español, Las Profecías) donde realizó diferentes predicciones sobre el futuro. Estás a lo largo de los años han tomado gran relevancia por qué predijo acontecimientos como la muerte de Isabel II o el ascenso de Adolf Hitler.



(Lea también: Regresa la Caravana de Navidad de Coca-Cola para difundir el espíritu de las fiestas).



Estas son algunos de los acontecimientos que vio el francés que sucederán en el 2024.

Ocurrirá un cambio en el Vaticano: esto significa que el Papa Francisco dejará su lugar a un nuevo Sumo Pontífice. Cambio climático: los problemas del cambio climático se empezaron a consolidar desde el 2023, pero en el siguiente año serán aún peores e irreversibles. Terremotos: en su libro aseguró que ocurrirá un terremoto en California, Estados Unidos, en mayo de 2024. Hollywood será uno de los lugares más afectados. Tercera guerra mundial: la tercera guerra mundial iniciará en el 2024 y los países que estarán involucrados serán Estados Unidos, China y Rusia.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Concierto de Eminem en Fortnite: fecha, horario en Colombia y todo lo que debe saber

Los secretos de los siete mejores aeropuertos del mundo

La incómoda entrevista a Peso Pluma en un programa de España