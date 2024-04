¿Qué pasa con nuestras redes sociales cuando morimos y qué es el ‘testamento digital’?

destino que tendrán sus cuentas en las distintas redes sociales después del fallecimiento. Por ello, lo que los expertos advierten que existen dos opciones, según la plataforma, que se basan en cerrar el perfil o convertirlo en una cuenta conmemorativa, siempre y cuando un familiar informe a la red social en cuestión. Una incertidumbre reina entre los usuarios de internet respecto al. Por ello, lo que los expertos advierten que existen dos opciones, según la plataforma, que se basan en, siempre y cuando un familiar informe a la red social en cuestión.

El avance de la tecnología llevó a las personas a utilizar cotidianamente las redes sociales, dándoles un uso que incluso llega a ser excesivo. En esta inmersión de la tecnología en la vida, los usuarios comenzaron a inquirir sobre qué pasará con las cuentas de las personas que pierden la vida, posibilidad que las redes sociales no dejaron atrás.

En este panorama, las cuentas en las distintas redes sociales de las personas fallecidas continúan activas a menos que un familiar informe a la plataforma, tras lo que existen dos alternativas: cerrar la cuenta permanentemente o crear un "perfil conmemorativo", opción que existe en determinadas redes.

El perfil conmemorativo se congela en el tiempo y se transforma en una página que recuerda al usuario y admite la publicación de fotos y recuerdos con la persona. En estas cuentas, aparece junto al nombre del usuario un texto que expresa "in memoriam", y no permite acceder a la cuenta ni utilizarla si el usuario original no proporcionó un "contacto autorizado".

Por ejemplo, la empresa Google ofrece a sus usuarios la opción de modificar la configuración para decidir lo que sucederá con sus cuentas si permanecen inactivas durante un periodo de tiempo determinado.

Asimismo, el testamento digital define quien será el responsable de las redes sociales de una persona en caso de que fallezca, por lo que se trata de un plan para prevenir robos de identidad, preservar documentos o recuerdos que no quiere que se pierdan y evitar que sus seres queridos sufran una dolorosa lluvia de notificaciones relacionadas con la persona.

Algunas redes sociales incluyen la opción de crear un perfil conmemorativo tras la muerte del usuario.

Los riesgos de no dejar un testamento digital

Acorde a su función, el testamento digital tiene una importancia vital para el futuro de sus redes sociales . La persona encargada se asegurará de que se respete su voluntad en el caso de que elija cualquiera de las dos alternativas disponibles.

La información, que corresponde a imágenes, videos, contraseñas y más, puede caer en manos no deseadas en caso de no asignar a un responsable a través de un testamento digital. Además, la persona debe ser de total confianza, ya que actuará para tomar las medidas establecidas por quien realizó el testamento, ya sea borrar todas las fotos y desaparecer para siempre de las redes sociales o conservarlas en el perfil y publicar nuevo contenido.