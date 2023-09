En medio de la atención mediática que rodea la relación de la popular artista Jenny López con el reconocido músico Jhonny Rivera, ha surgido la duda sobre cuál es la opinión del padre de la joven acerca de su relación con el artista.

En las últimas semanas, el cantante Jhonny Rivera ha sido el centro de atención en las redes sociales debido a su relación con Jenny López, quien trabaja a su lado y es 30 años más joven que él.



Esta situación ha generado controversia, ya que algunas personas los critican debido a la marcada diferencia de edad. No obstante, las celebridades han expresado que el amor no tiene límites de edad y que todos merecen encontrar a alguien especial en sus vidas.

En una entrevista exclusiva con La Kalle, Jhonny Rivera reveló que el padre de la joven notó los sentimientos y la atracción mutua entre su hija y el cantante, por lo que decidió abordar el tema con él, una situación que tomó por sorpresa al artista.

Conozca qué opina el papá de Jenny López sobre su relación con Jhonny Rivera

Jhonny Rivera y Jenny López fueron invitados al programa Kallejiando de La Kalle, donde compartieron exclusivamente detalles íntimos sobre cómo se enamoraron y cómo comenzó su relación, que actualmente está en el centro de la atención en el mundo del espectáculo.



Durante la entrevista, Jhonny reveló que tuvo que enfrentar la situación con el padre de la joven después de confirmar su relación.



De acuerdo con lo que la artista contó, el primer encuentro de su papá con el cantante se produjo cuando, a través de diversos contactos, lograron que el cantante se uniera a ella para interpretar su exitosa canción 'Empecemos de cero' en un concierto en el Cauca.

A partir de ese momento, Jhonny Rivera siguió invitando a Jenny a cantar junto a él en diversas regiones del país, lo que contribuyó a fortalecer su relación.

En ese sentido, la cantante compartió un episodio significativo: "Un día me hizo una invitación muy especial para un concierto en Feria de Flores (...) Esa vez me dio la oportunidad de viajar en su bus con mi papá".

Ante la curiosidad del equipo de producción sobre la reacción del padre de Jenny al confirmar la estrecha relación entre ambos, la artista respondió entre risas que sus padres siempre la han respaldado en todas sus decisiones.



Sin embargo, Jhonny agregó que sí existió cierta preocupación y que incluso tuvo una conversación tranquila tomando un café con su suegro para abordar el tema.

"Se preocupó (...) Me invitó a tomar tinto, me dijo que ya se había enterado de que ya nosotros teníamos un proyecto sentimental y que realmente él no se oponía al tema de la edad, pero que sí le preocupaban las verdaderas intenciones mías, que porque a él le dolería mucho ver a la hija sufriendo", expresó Jhonny.

A pesar de la tensión en ese momento, el reconocido artista mencionó que aprovechó la oportunidad para tranquilizar al padre de Jenny y buscar su "bendición" para seguir adelante con la relación.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

