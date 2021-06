¿Qué dice el hijo de Aura Cristina Geithner sobre su OnlyFans?

Artistas y celebridades de todo el mundo se han vinculado a OnlyFans para vender a sus seguidores contenido exclusivo, que en la mayoría de casos se trata de material sexual.



Desde comienzos de febrero de este año la actriz colombiana Aura Cristina Geithner, de 53 años, anunció su ingreso a la plataforma. La mujer, recordada por producciones como ‘La potra zaina’ (1993), ‘Gata salvaje’ (2002) y ‘La tormenta’ (2005) hizo el anuncio mediante su cuenta de Instagram.



(Lea también: ¿Ninel Conde entrará al mundo de OnlyFans?).

"Estoy preparando contenido para mis seguidores que siempre están al tanto de mis fotos”, indicó la actriz, como ‘abrebocas’, en las historias de su cuenta.



Geithner también dio a conocer los precios de suscripción. Dijo que la inscripción a la página, por un mes, tiene un costo de 200 pesos mexicanos (más de 35 mil pesos colombianos), mientras que otro tipo de contenido personalizado, como una foto firmada, cuesta 500 pesos (más de 88 mil pesos colombianos).



Después de un tiempo, sus fanáticos conocieron el tipo de contenido que la artista publica en OnlyFans. Aunque no se trata de videos e imágenes sexuales y explicitas, sí muestra su lado más atrevido y sensual con material en el que aparece con poca ropa.



(Le puede interesar: La actriz colombiana Aura Cristina Geithner entrará a OnlyFans).

(Si nos lee desde la app vea aquí una foto de la actriz).



Recientemente la actriz le contó a la revista 'People' lo que su hijo Demian dos Santos, de 22 años, opina sobre su debut en OnlyFans. De acuerdo con la famosa, él la apoya y confía en ella.



"Me aman y me respetan. Ellos confían en mí, siempre lo han hecho. Saben que cuando tomo una decisión no es a la ligera, ni tampoco al azar, sino porque estoy segura que es lo mejor para mí", dijo la actriz sobre su familia, en general.



(Le recomendamos leer: Luly Bossa habla de su contenido en OnlyFans).

(Si nos lee desde la app vea aquí una foto del hijo de la actriz).



Por otro lado, habló sobre las personas que la critican por incursionar en este mundo del contenido por suscripción, asegurando que no le afecta su opinión pues hace un largo tiempo se "liberó" de esa presión.



"Alguna vez escuché: 'La gente que habla a tus espaldas está justamente donde debe estar, detrás de ti'. Y con ello quiero decir que, a estas alturas de mi existencia, mi vida no depende de lo que opinen otros ya que hablan a través de sus juicios, prejuicios y paradigmas. Hace mucho tiempo me liberé de eso porque lo que he construido de mi persona es mucho más fuerte, más valioso y más sabio", dijo la artista.



(Siga leyendo: Luisa Castro compartirá contenido erótico en página similar a OnlyFans).



Tendencias EL TIEMPO