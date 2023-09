Algunos colombianos optan por ir a Estados Unidos para trabajar una temporada y así poder acumular el capital suficiente para cubrir sus gastos en el extranjero y tener un saldo restante para poder enviar al país y así ayudar a sus familiares con sus obligaciones.

Sin embargo, muchos desconocen que para poder hacer esto de una forma legal, deben aplicar a una visa H-2B, la cual permite que los empleadores o agentes de empleo estadounidenses que cumplen con los requisitos reglamentarios traigan extranjeros a los Estados Unidos para llenar temporalmente empleos no relacionados con la agricultura.



Para esto, un empleador estadounidense, o un agente, debe llenar el Formulario

I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante, a nombre del trabajador prospecto, según la página oficial del gobierno de EE. UU.



¿Cómo funciona esta visa?

Este tipo de visa se divide en dos tipos: la H-2A y la H-2B. La primera se refiere a los trabajos agrícolas y la segunda para los de tipo no agrícola. Para ninguno de estos dos es necesario que la persona sea profesional ni que tenga algún título académico.



Cómo se mencionó anteriormente, la persona interesada primero debe conseguir un trabajo que necesita una empresa o negocio que no se pueda cubrir por qué no hay suficiente mano de obra local.



Luego, el empleador, deberá completar el formulario I-129, con el fin de que la persona ingrese a los Estados Unidos temporalmente para realizar servicios o el trabajo.

¿Cuáles son los empleos con más ofertas en Estados Unidos para extranjeros?

Según la Oficina de Certificación Laboral para Extranjeros de los EE.UU., estos son los rubros que requieren mayor cantidad de trabajadores extranjeros.



Agricultores y recolectores de cosecha. Operador de equipo y máquinas para agricultura. Granjeros. Trabajos de construcción en ranchos. Conductores de tractores y maquinaria pesada. Clasificadores de productos agrícolas. Supervisores de trabajos en agricultura. Contratistas de mano de obra agrícola. Empacadores.

¿Cuánto gana un albañil, una persona aseando casas o siendo mesero?

Según la 'Bureau of Labor Statistics' BLS, un mesero puede ganar por hora un promedio de $2,13 dólares. Sin embargo, este puede aumentar dependiendo de las propinas. De esta forma, podrá obtener $111 trabajando ocho horas al día y si labora seis veces a la semana, podrá alcanzar la cifra de $669 dólares y su ingreso mensual será de $2.678.



Por otro lado, según la página 'Glassdoor' una persona que se dedique a limpiar casas podría tener un sueldo por hora de $1,86 a $ 5,89 dólares. En ese sentido, la remuneración promedio estaría entre $2.415 y $4.508 dólares mensuales.



Según el informe de Empleo Ocupacional y Salarios del BLS, el salario promedio para un trabajador de la construcción es de alrededor $22,29 dólares. Sin embargo, este puede variar entre $14,28 o $34,82 dólares.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

