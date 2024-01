¿Qué necesita para ser feliz en la vida, según la Biblia? Siga estos consejos

Durante el tiempo, varios son los estudios que quieren descubrir la clave para la felicidad, un estado de ánimo que expresa un sentimiento de tranquilidad y conformidad. Según la Biblia, existen unas claves para alcanzar este punto tanto físicamente como espiritual.

¿Cómo ser feliz, según la Biblia?

Para la Biblia, la felicidad es un punto que se alcanza cuando Cristo llega a la vida de una persona. Además, conseguir ciertos atributos divinos como la bondad, la gratitud, la caridad, el amor, la honestidad y el perdón, también ayuda a llegar a ese estado.

La felicidad es una emoción o estado de ánimo. Foto: iStock

El portal 'La iglesia de Jesucristo' explica que la manera de llegar a este momento es al vencer los apetitos del cuerpo físico y seguir el llamado del espíritu.



Para obtener eso, se debe hacer mediante el trabajo duro, tener un estilo de vida saludable, tener amigos, compartir tiempo con la familia y vivir los logros personales.

El Antiguo Testamento es la primera parte de la Biblia que habla de la vida del inicio y la llegada de Jesús. Este se compone de varios libros históricos y proféticos.

La Biblia ha sido traducida a más de tres mil idiomas. Foto: iStock

En este apartado, se encuentran varios versículos que hablan de la felicidad. Por ejemplo, uno de ellos es Proverbios, el cual está compuesto con contenido espiritual, social, ético y moral.

Además, en el capítulo de Salmos, un libro que reúne una colección de poesía diseñada a contar la historia de Israel y el pacto de Dios. Allí, se habla de este sentimiento y algunos consejos para alcanzarlo.

Consejos para ser feliz, según la Biblia

En Proverbios 16, 20 se habla que aquella persona que está atenta a encontrar la palabra, tendrá la dicha y será feliz al confiar en Dios.



En otro versículo de este libro, uno de los conejos es que cuando se encuentra la sabiduría y la inteligencia, se alcanza el punto de mayor satisfacción.

“Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón”, se lee en Salmo 119, 1 -2.

“Acude a los sabios, y te harás sabio, pero el que frecuenta a los necios se echa a perder. El mal persigue a los pecadores, y el bien recompensa a los justos”, se escribe en Proverbios, sobre los puntos para alcanzar la plenitud.

En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, se habla de cumplir los mandamientos, como es amar a los padres y esparcir el amor entre todas las personas. De esta manera, se garantiza la felicidad.

Según la Biblia, amar a los padres es un motivo de felicidad. Foto: iStock

Según San Lucas, hay que combatir todo mal, agradecer y conquistar las pequeñas alegrías del corazón cada día. Mantenerse positivo y ser feliz por las cosas que vienen en el camino.



En el libro del Hecho de los apóstoles de la Biblia, se describe un poderoso consejo: “De todas las maneras posibles, les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles, y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús: ‘La felicidad está más en dar que en recibir".

Así las cosas, para llegar a ese momento, se debe preparar el corazón. En el Salmo 57, se dice que la confianza se gana desde el corazón, el amor a Dios y la fidelidad a la fe. "Mi corazón está firme. Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar al son de instrumentos", se lee.

Para alcanzar la alegría se debe preparar al corazón. Foto: iStock

De acuerdo con la Biblia, el rey David da testimonios de como algo sencillo que le acompaña en los días buenos y malos puede producir una alegría inmensa: “Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida; y habitaré en la casa del señor, por muy largo tiempo”.

Oración para poner sus sueños y la felicidad en manos de Dios

El portal 'Oración milagrosa' comparte el poderoso texto sobre un rezo para poner sus sueños y la felicidad en manos de Dios. A continuación, la oración:

Amado Dios, hoy me acerco hasta ti, con ilusión y devoción a darte gracias por el maravilloso regalo de la vida y porque tú cada día me das todo e incluso más de lo que necesito.



Es maravilloso ser tu hijo y avanzar con la esperanza y la confianza que solo da tu compañía.



Señor, yo confío en ti y en tu bondad y, por eso, hoy elevo al cielo una petición muy especial que nace desde lo más profundo de mi corazón: por favor, tómame de la mano y muéstrame el camino hacia días más felices.



En mi vida he tenido momentos buenos y momentos difíciles, y por todo te doy gracias. Pero en este día te pido que me ayudes a conseguir la dicha y la prosperidad que intento alcanzar a base de constancia y dedicación.



Por favor no me desampares, derrama tu bendición sobre senda y guía mis pasos por caminos colmados de éxito y felicidad.



Padre amoroso, tú mejor que nadie conoces mis anhelos, mis preocupaciones y mis necesidades.



Por favor sáname si en mi cuerpo hay enfermedad, dame sabiduría para superar los problemas económicos y valor para no dejarme derrotar por las adversidades.



En este día te pido que me abraces con tu amor y me cubras con tu manto, que me ayudes a levantarme si he caído y que si me encuentro cansado seas tú, tomándome de la mano, dándome valor y conduciéndome hacia hermosos campos con ríos de agua de vida en los que pueda saciar mi sed.



Amado Dios, gracias por escuchar mi oración. De mi parte, yo avanzaré con fe, alegría e ilusión, porque sé que lo que tú tienes preparado para mí es mucho más grande que todo lo que yo alguna vez te he pedido. Te amo, señor, que se haga siempre tu voluntad en mi vida.



Amén.

Rodrigo Córdoba da tips para ser feliz en el trabajo

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO