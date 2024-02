¿Qué le pasó a Peso Pluma en los dientes? El cantante dividió opiniones en los Grammy

En la noche del 3 de febrero se ejecutó la alfombra roja de los Pre-Grammys, una fiesta que se realiza previamente a la entrega de los galardones. A esta asistió Peso Pluma junto a su novia, la rapera Nicki Nicole.



Durante su participación en los eventos de los premios, en las redes sociales se generó una controversia debido a la manera en la que asistió. Llevaba un traje de color negro que tenía como accesorio una cadena dorada. Sin embargo, cuando sonrió para las fotos, muchos notaron algo extraño.

Se pudo observar que el intérprete de ‘Lady Gaga’ también llevaba unos accesorios en sus dientes tapándoselos casi por completo, lo que generó comentarios a modo de rechazo de sus joyas dentales: “Cuando me piden una foto sonriendo después de comer frijoles”, “¿Quién le dijo que eso en los dientes se le ve bien?” y “Por eso es importante cepillarse los dientes tres veces al día”.



El premio de Peso Pluma y la polémica que generó



Uno de los exponentes más famosos en cuanto a los corridos tumbados es Peso Pluma, quien ha ganado diversos premios debido al gran éxito que ha obtenido con sus canciones, como el más reciente en los Premios Grammy bajo la categoría de ‘Mejor álbum de música mexicana’.



Ese reconocimiento lo recibió el 4 de febrero, en una ceremonia privada, ya que en la principal el tiempo del que se disponía no era suficiente para entregar todos los galardones. Cabe recalcar que era la primera vez que el artista participaba en estas premiaciones.



Cuando Natalia Lafourcade anunció que el mexicano era el ganador del premio, se le vio un poco desconcertada, puesto que Peso Pluma no se subió al escenario para reclamarlo, por lo que expresó: “Me llevo el Grammy de Peso Pluma, se lo guardamos aquí. Gracias”.



Sin embargo, no se conocen los motivos por los que el cantante no se presentó en la tarima al ser nombrado, pero muchos internautas juzgaron la actitud del artista comparando su reacción con la de Miley Cyrus.

Karol G ganó su primer Grammy anglo, Juanes también triunfó

