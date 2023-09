El cantante mexicano Cristian Castro se ha vuelto objeto de críticas y burlas en redes sociales luego de una reciente entrevista en la que adoptó un acento argentino.

La controversia surgió después de su participación en el programa 'Noche al Dente', donde el intérprete de 'Por amarte así' recordó un episodio en el que asistió en primera fila a un concierto de Luis Miguel en Argentina. Para sorpresa de muchos, el 'Sol de México' no saludó a Castro, a pesar de que este último mostraba su entusiasmo cantando cada una de las melodías.

La relación entre ambos artistas ha sido compleja a lo largo de los años, con momentos de amistad y otros de distanciamiento. Se recuerda, por ejemplo, la relación que Luis Miguel mantuvo con la modelo Daisy Fuentes, en un periodo donde ella estaba vinculada sentimentalmente con Cristian.

En la mencionada entrevista, mientras compartía anécdotas de su infancia con Luis Miguel, el detalle que más capturó la atención de la audiencia fue el acento argentino que adoptó Cristian Castro. Este cambio de tono provocó una avalancha de comentarios en redes sociales, con opiniones divididas entre el apoyo y el descontento.

Entre las reacciones se destacan comentarios como: "Cristian es mi artista favorito más que el pesado de luis Miguel. Pero que no hable argentino. Pero que no hable argentino", "¿Qué le pasa?" y "¿Y ahora es argentino?". Sin embargo, también hubo voces que salieron en su defensa, argumentando: "Cuando a Cristian le hacen preguntas incómodas o fuera de lugar siempre contesta así, de modo gracioso o burlesco".



Mientras tanto, Luis Miguel ha sido también centro de atención por declaraciones de su ex, Aracely Arámbula, quien señaló la ausencia del artista en la vida de sus hijos.

Recientemente, Castro fue invitado especial del 'Hotel VIP' y se refirió, precisamente, a las críticas a su acento.



“Estoy acá hace tiempo, ¿viste? Me quedé en aquel programa de Marcelo (Tineli) y ya me fui quedando. Estoy enamorado de ustedes hace muchos años. Hablo tipo argentino, se me critica, ¿viste? Soy un mexicano, lo saben ustedes, pero la verdad que muy argentinizado”.

