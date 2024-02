¿Qué le pasa al cuerpo por comer crema dental con frecuencia?

La crema dental o pasta de dientes, es un producto de aseo oral que es utilizado diariamente por millones de personas en el mundo y constantemente se somete a nuevas fórmulas y componentes, con el fin de limpiar y proteger los dientes y encías de la placa bacteriana, prevenir la caries dental y mantener una buena salud bucal.



La Clínica Mayo menciona que la mayoría de las cremas dentales contienen ingredientes activos como el fluoruro, que ayuda a fortalecer el esmalte dental y prevenir la formación de caries, y otros de sus ingredientes son abrasivos suaves para eliminar manchas y placa, agentes espumantes para ayudar en la limpieza, y aromatizantes para mejorar el sabor y garantizar un buen aliento.

Con el avance tecnológico de los últimos años, son muchos los laboratorios que han desarrollado varias pastas dentales, que ofrecen beneficios y soluciones de acuerdo a las necesidades individuales y problemas bucales de cada persona, sin embargo, existen algunas personas que de vez en cuando optan por consumir la crema dental, debido a su rico sabor y sensación de frescura que ofrece.

La crema dental o pasta de dientes se usa para la limpieza dental. Foto: iStock

'Medline Plus', el sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos menciona que ingerir una gran cantidad de dentífrico (crema dental), de forma frecuente puede provocar dolor de estómago y posible obstrucción intestinal.



Este portal, especializado en salud, menciona que el uso constante de la crema dental no representa ningún peligro para la salud, siempre y cuando se utilice según las recomendaciones y no se consuma.



Uno de los principales componentes de la crema dental es el flúor, un ingrediente tóxico y supone un peligro para la salud si se consume en grandes cantidades, esto no ocurre cuando es utilizada para enjuagarse los dientes, ya que el uso de los dentífricos solo debe ser para enjuagar la boca y encías.



Como se mencionó anteriormente, los más pequeños de la casa son quienes están más expuestos a consumir crema dental, ya que, no son conscientes de los riesgos que esto representa para la salud gastrointestinal y además, las cremas dentales para niños vienen con diferentes ‘sabores’.

Tras lo anterior, la Clínica Mayo dice que en caso de sufrir una intoxicación por consumir crema dental, algunos de los síntomas serían: dolor de estómago, vómitos y obstrucción intestinal, lo anterior porque el fluoruro es un elemento corrosivo que daña la mucosa gástrica. En caso de presentar cualquiera de estos síntomas, es necesario acudir de inmediato al médico.

Componentes de la crema dental

El Instituto Cornucopia, cuyo origen español se ha dedicado a vigilar los diferentes componentes de los productos básicos del hogar y de uso diario menciona cuáles son algunos de los componentes principales de la crema dental y los efectos que puede generar en el cuerpo humano si se administra de manera incorrecta.

Carragenina: un espesante derivado de las algas, que puede producir problemas intestinales e incluso cáncer. Dietanolamina: el elemento empleado para que el dentífrico haga espuma y que está comprobado que causa irritación de las mucosas y de la piel. Fluoruro: en pequeñas cantidades fortalece el esmalte y previene las caries, pero es altamente tóxico. La ingestión prolongada de grandes cantidades puede afectar a los huesos. Formaldehído: una sustancia que es liberada por multitud de conservantes utilizados para la fabricación de las pastas de dientes y que provoca irritación cutánea y ocular. Parabenos: empleados como conservantes, pueden afectar al sistema endocrino, provocando una liberación irregular de estrógenos, entre otros.

