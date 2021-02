'London Bridge', el plan que se activará cuando la reina Isabel muera

La Reina Isabel II ha estado en el trono de Reino Unido por 69 años, luego de que el rey Jorge VI, su padre, muriera en 1952.



Esta legendaria mujer ha conocido a trece primeros ministros de su país, trece presidentes de Estados Unidos y seis papas.

Sin embargo, teniendo en cuenta que su reinado podría acabar en cualquier momento a raíz de su edad (tiene 94 años), se diseñó un plan para el día en que ella fallezca: el famoso ‘London Bridge’.



Cada una de las acciones fue analizada y aprobada por la Reina y su equipo.



Aunque parece de película, el mundo puede estar al tanto de cada detalle del plan para el funeral de una de las mujeres más recordadas de la historia de la monarquía británica y europea.



Los pasos de esta conmemoración son los siguientes:

1. Se contactará al Primer Ministro

Después de que el médico oficial confirme la muerte de la Reina, su secretario privado alertará al Primer Ministro británico que esté en ese momento (por ahora se hablaría con Boris Johnson).

Si llega a suceder en el mandato de Boris Jhonson, él sería el primero en saber la noticia. Foto: Maurizio Degl' Innocenti. EFE

2. ‘El puente de Londres se cayó’

Los funcionarios más importantes del Reino Unido recibirán llamadas y mensajes encriptados con la frase ‘London Bridge is down’, el cual indica la muerte de la monarca.



También serán informados los países en donde ella es jefa de Estado (15 en total) y los miembros de la ‘Commonwealth’ (53 estados que guardan un lazo histórico y cultural con el Reino Unido). Según el medio británico ‘The Guardian’, la noticia se informará desde un lugar secreto.

El London Bridge es el puente más simbólico de Londres, por eso el plan tiene su nombre. Foto: Juan Uribe. EL TIEMPO

3. Se informará a la prensa de la muerte de la Reina Isabel II

Cuando los mandatarios sepan, se difundirá la información por las diferentes agencias de noticias, especialmente por ‘Associated Press’.



El plan prevé, además, que antes de comunicar el fallecimiento en las diferentes emisoras del mundo se transmita música serena. Esto, según los delegados del ‘London Bridge’, se hará para evitar un shock.

4. Insignias negras en señal de luto

Los miembros del gobierno británico tendrán que usar brazaletes negros como signo de respeto y duelo.



Asimismo, un ayudante vestido de luto tendrá que colocar un aviso con marco negro en las puertas del Palacio de Buckingham.



Los periodistas que transmitan este hecho por televisión también tendrán que usar ropa negra y poner un lazo de luto en la pantalla.

El Palacio de Buckingham es el lugar donde reside la familia real británica desde 1837. Foto: Andy Rain. EFE

5. Los trabajadores se irán a su casa temprano

Aunque depende del día y la hora en que muera la reina, además del trabajo de cada persona, ciertas empresas cerrarán sus puertas temprano ante el duelo nacional.

6. Si la Reina muere en el extranjero, se enviará un ataúd

Un avión de la referencia British Aerospace 146, que hará parte del escuadrón No. 32 de la Royal Flight, despegará de Northolt, en el extremo occidental de Londres, con un ataúd a bordo en caso de que Isabel II fallezca lejos de su hogar real.

7. Su cuerpo regresará al salón del trono del Palacio de Buckingham

Sin importar donde haya fallecido, su cuerpo debe ser trasladado a la sala del trono en el Palacio de Buckingham por cuatro días. Allí la esperará un altar, un estandarte real y cuatro Granaderos de la Guardia.

Los Guardias, con sus distintivos sombreros, se inclinarán por respeto. Foto: iStock

8. Al cuarto día será trasladada al Westminster Hall

El cuerpo, cuatro días después, se trasladará al palacio de Westminster, donde están ubicadas las dos cámaras del Parlamento británico.



El traslado estará acompañado por un gran desfile militar en el cual miles de personas podrán ver su ataúd. También estará allí por cuatro días.

9. Al noveno día la Reina será enterrada

La ceremonia se llevará a cabo en la abadía de Westminster. El Big Ben sonará a las 9 a.m. y el ataúd llegará al lugar dos horas después.Varios negocios, como la Bolsa de Valores, no operarán para ver el funeral.

La abadía de Westminster es el templo más famoso de Londres. Allí se celebran las coronaciones reales. Foto: Facundo Arrizabalaga. EFE

10. La coronación del príncipe Carlos deberá esperar

Aunque el príncipe Carlos se convertiría en rey a las 11 a.m. del día siguiente de la muerte de la Reina, su ceremonia de coronación y demás protocolos deberán esperar un tiempo considerable de duelo.



Esta regla no es nueva, pues la Reina Isabel II obtuvo su puesto en febrero de 1952, pero no fue coronada hasta junio de 1953 por respeto a su padre.

La larga era de la Reina Isabel II

Isabel de Windsor está próxima a cumplir 70 años de reinado. Es la monarca más longeva de la historia de Reino Unido. Foto: Leon Neal. AFP

Isabel de Windsor, de 94 años, es el personaje con más figuras en el museo de cera Madame Tussaud, de Londres (hay un total de 23).



Y no es para menos: se convirtió en reina el 16 de febrero de 1952 y ahora es la monarca más longeva del Reino Unido, con 69 años de reinado.



El título de longevidad lo obtuvo en 2015, cuando superó a la Reina Victoria, cuyo reinado estaba medido en 23.226 días, 16 horas y 23 minutos (63 años y 216 días).



Isabel II es dueña de jubileos de plata, oro, diamante y zafiro, reconocimientos que se dan por el tiempo que lleva portando la corona.



Se espera que en junio de 2022 se celebre el Jubileo de Platino. Una evento de prestigio en el cual la reina podrá agradecer todo el apoyo en los 70 años que cumpliría de mandato.

*Con información de La Nación / Argentina (GDA)