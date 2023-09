Tener conocimiento básico sobre primeros auxilios es esencial para la vida de cualquier ser humano, y mucho más importante cuando se tiene niños, respondiendo con efectividad en caso de emergencia.



Recuerde que la maniobra de Heimlich no es la misma para niños y adultos y, por eso, se debe saber cómo actuar según la edad del menor.



Es fundamental saber qué se debe hacer en caso de que un niño se atragante y corra el riesgo de asfixiarse.

(Le puede interesar: Polémico empresario: aumentar desempleo para frenar la 'arrogancia' de los trabajadores).

A continuación le daremos el paso a paso para que realice las maniobras de primeros auxilios adecuados en caso de que un niño de un año se atragante o su bebé pase por esta situación, según el portal ‘Guía Infantil’.

Paso a paso cuando hay atragamiento total en niños menores de un año



- El bebé se coloca boca abajo en el antebrazo para darle cinco golpes enérgicos y de manera cuidadosa para no lastimarlo, para que el bebé expulse el objeto que le está obstruyendo las vías respiratorias de manera total, para que pueda respirar.



- Si el objeto no ha salido, colóquelo boca arriba, sobre el antebrazo, cuidando su cuello y ejecute cinco compresiones fuertes, siempre teniendo en cuenta hacerlo con cuidado para no lastimarlo.Se repite este proceso hasta que el bebé logré expulsar el objeto, y en caso de que no lo logre y queda inconsciente pase hacer RCP y que llame a emergencias.

(Le puede ayudar: 'No lo sé, Rick': detienen a estrella del 'Precio de la Historia' por manejar borracho).

En caso de que un niño mayor de un año se atragante, esto lo que debe hacer para sacar el objeto al menor:

-Comprobar si hay algo atorado en su garganta que está causando la asfixia. Esto se verifica cuando tose de manera repetitiva, desesperada y sin pausa, evidencia que quiere sacar el objeto lo más rápido posible.



-Alentar el niño a que siga esforzándose a que el menor siga tosiendo

Si el objeto sigue en la garganta del niño y su cara se pone morado y hace señales que se está ahogando, golpee entre los hombros de manera fuerte sin lastimarlos cinco veces.



-Si no se soluciona lo del atragamiento, colóquelo boca arriba, presione el ombligo del niño, mide dos dedos por encima este y con el puño cerrado presiona fuertemente hasta que el objeto sea expulsado.



Haga esto hasta que expulse el objeto o quede inconsciente y llame de manera inmediata a emergencias.

(Le puede gustar: La Mona Lisa y otras obras maestras que Fernando Botero recreó con su estilo).

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Fernando Botero: la dolorosa historia que cambió su vida y cuadro que pintó a su hijo

Las obras más reconocidas del maestro Fernando Botero, fallecido este viernes

El dolor de Fernando Botero por la muerte de su esposa Sophia Vari cuatro meses antes