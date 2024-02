¿Cree que su jefe lo odia? Estrategias para sobrellevar esta situación incómoda

Nadie está exento de no caerle bien a algún compañero de trabajo o al mismo jefe, estas situaciones, para algunos, puede ser incómodas, debido a que sienten que probablemente un error o cualquier acción genere un problema.

En medio de una situación así, son pocos los que se atreven a hablar por miedo a que la otra persona tome una represalia grave, no se le crea o pierda su sustento económico.



(No deje de leer: Siga estos consejos para mejorar el autocontrol en su vida diaria).

Es por esto que, le brindamos algunos consejos que le podrían servir si está en una situación similar.

¿Su jefe lo odia? Cómo lidiar con ello

Facebook Twitter Linkedin

Aquí hay algunas estrategias para manejar la situación. Foto: iStock

Dana Brownlee, autora del libro ‘The Unwritten Rules of Managing Up’ (Las reglas no escritas de la gestión), dice que lo primero que se debe hacer es no sentirse la víctima y estar lamentado los problemas por toda la oficina, cita ‘CNN en Español’.



(Lea también: Que el estrés financiero no afecte su salud mental: cinco trucos para enfrentarlo).



De la misma manera, Steve Arneson escritor de ‘What Your Boss Really Wants from You: 15 Insights to Improve Your Relationship’ (Lo que su jefe realmente quiere de usted: 15 ideas para mejorar su relación), asegura que contar la difícil situación a otras personas del trabajo, solo empeoraría la relación con su jefe si él se llega a enterar de los rumores.

En el portal web de Psicología-Online, expresan que si siente que su jefe lo ignora o no lo toma en serio, puede hacer lo siguiente:

Claramente sentirá la necesidad de desahogarse , pero no lo haga con personas de su trabajo, mejor busque a alguien externo como un amigo o un familiar que también lo pueda aconsejar.

Tómese un momento para analizar la situación y determine si lo que sucede es pasajero o tiene una connotación mayor.

Hable con su jefe y expóngale lo que está sintiendo y propóngale que se mejore la comunicación entre ambos para mantener un buen ambiente laboral.

Tenga en cuenta a su jefe para todos los proyectos que debe realizar y pídale consejo, esto le hará ver que su perspectiva y experiencia es importante para usted a nivel profesional.

Valore la posibilidad de un cambio de puesto dentro de la empresa.

No descarte buscar un nuevo trabajo.

(Le podría interesar: Un estudio asocia los niveles altos de omega-3 con menor riesgo de sufrir demencia).

Mi jefe me escribe a WhatsApp después la jornada laboral ¿Qué hago?

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Starfield, Indiana Jones y otros juegos exclusivos de Xbox que podrían llegar a PS5

Actor anciano de 'El juego del calamar' podría ir a prisión por supuesto acoso sexual

Silvestre Dangond está buscando a quien lo hizo tendencia con Dua Lipa para premiarlo