¿Qué hacer para que Gmail no elimine su cuenta este 1 de diciembre? Le contamos

Google comenzará a eliminar cuentas de Gmail que no hayan sido utilizadas en los últimos dos años a partir del 1 de diciembre. Vale la pena mencionar que este proceso iniciará con las cuentas que se crearon y que nunca más se usaron, sin embargo, aquellas que pertenezcan a escuelas o empresas todavía se podrán utilizar.

Las personas que sean dueñas de estas cuentas inactivas serán notificadas con anticipación a través de la dirección de correo electrónico de la cuenta y también desde el correo de recuperación, en el caso de que haya proporcionado uno.



En el caso de omitir alguna de las dos opciones que se mencionaron anteriormente, su cuenta se eliminará y, por ende, las herramientas asociadas con dicha cuenta también se verán afectadas como Drive, Fotos, Calendario o Docs.



Las herramientas de Google, como Drive, Docs, Calendarios y entre otros, también se verán afectadas. Foto: iStock

¿Cómo evitar que Google elimine su cuenta de Gmail?

Para tener activa su cuenta de Google debe iniciar sección al menos una vez cada dos años. Además, la empresa de tecnología detalló que “si ha iniciado sesión en su cuenta de Google o en cualquiera de nuestros servicios recientemente, su cuenta se considera activa y no se eliminará”.



Asimismo, se recomienda que lea o envíe un correo electrónico desde la cuenta, utilice Google Drive o registre actividad desde YouTube.



“Si tiene una suscripción existente configurada a través de su cuenta de Google, por ejemplo, a Google One, una publicación de noticias o una aplicación, también consideramos la actividad de esta cuenta y su cuenta no se verá afectada”, aclaró la empresa.

Google busca reforzar la seguridad

Google anunció esta decisión en el pasado mes de mayo. Esta se estableció por un cambio en la política de uso del servicio, pues en la versión de los términos de utilización del servicio, vigente desde 2020, comenta que Google podía borrar los datos almacenados en cuentas con inactividad durante al menos dos años.



Pero hicieron la modificación que no solo se verá comprometida la información, sino que el total de la cuenta.



“Si una cuenta de Google no se ha utilizado o no ha iniciado sesión durante al menos 2 años, podemos eliminar la cuenta y su contenido, incluido el de Google Workspace (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube y Fotos de Google”, afirmaron.

La modificación que hicieron tiene como fin entregar mayores y mejores garantías de seguridad a sus usuarios. La empresa sostuvo que una cuenta inactiva supone un grave riesgo para el propietario, pues se convierte un blanco fácil para sufrir ataques de spam, las estafas de phishing y el secuestro de otras propiedades digitales.



“Nuestro análisis interno muestra que las cuentas abandonadas tienen al menos 10 veces menos probabilidades que las cuentas activas de tener configurada la verificación en dos pasos. Es decir, estas cuentas a menudo son vulnerables, y una vez que una cuenta se ve comprometida, se puede usar para cualquier cosa, desde el robo de identidad hasta un vector de contenido no deseado o incluso malicioso”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

