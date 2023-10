¿Qué hacer cuando la persona que le gusta solo busca sexo? Psicólogos responden

Las relaciones de pareja pueden ser todo un reto. Cualquier dificultad o discrepancia influye en los vínculos que se presentan con los demás. Bien sea porque el sentimiento no es correspondido o los intereses de cada uno son diferentes. Quizás algunos quieran emprender un vínculo afectivo sólido que desencadene en un noviazgo estable y otros simplemente deseen entablar una relación netamente sexual, que no implique un nexo emocional y duradero.

En los dos casos cualquiera es válido, siempre y cuando se tenga claro entre las partes. Si se quiere forjar un noviazgo, porque su atracción trasciende el ámbito emocional o si solamente eligen tener un trato físico, las dos alternativas son totalmente verdaderas. (Le puede interesar: ¿ Cómo saber si ya superó a su ex? Estas cinco señales le darán la respuesta ). Sin embargo, cabe la posibilidad de que alguno de los dos no se sienta cómodo con la situación que se escoja, como en la segunda opción, cuando la persona que le gusta únicamente está interesada en formar un nexo sexual, pero usted desea tener algo más. o simplemente no está seguro de que solo quiera tener sexo con esa persona.

Si se quiere forjar un noviazgo, porque su atracción trasciende el ámbito emocional o si solamente eligen tener un trato físico, las dos alternativas son totalmente verdaderas. Foto: iStock

De acuerdo con el portal especializado en 'Psicología Online', es fundamental que estas sensaciones se comuniquen. Es decir, si no suelen hablar de lo que espera cada uno en primera instancia porque al principio se están conociendo, pero luego se torna más claro lo que pretenden, si estas sensaciones son muy diferentes, lo ideal es dialogarlo. (Siga leyendo: ¿Me pueden despedir si tengo sexo con alguien del trabajo? ). Esto permitirá tener un espectro claro de lo que se aspira del otro, hasta donde llegar y cómo actuar, con el fin de evitar el menor daño posible a esa persona. De hecho, si planean tener un trato netamente sexual, también se debería conversar al respecto. "Aunque solo busque sexo, es aconsejable acordar ciertos aspectos relativos a la relación y poner algunos límites , ya que es fácil que alguna de las dos acabe sintiendo algo por la otra parte y no sea correspondido ", expresa el blog. (Lea también: El orgasmo masculino perfecto sí existe y así lo puede lograr según la ciencia ). Tener aquella conversación hace parte de la responsabilidad afectiva de ambos. Al tener claridad de lo que se busca en el vínculo que están formando, este es transparente y honesto, lo que beneficia la parte emocional de las partes.

¿Qué hacer, sino se siente seguro de aceptar un vínculo netamente sexual?

De acuerdo con la psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja, Celia Betrián de la Universidad Autónoma de Barcelona, ​​el ideal es detener toda clase de acuerdo relacional si no se está cómodo o no se buscan los mismos intereses. Si el uno de los dos solo prefiere el sexo y el otro quiere una relación amorosa seria, este último debería finalizar ese posible enlace. "Si desde un principio la persona dice que solo quiere sexo es que solo quiere sexo, no se intenta autoengañar ni negar la realidad. Si lo acepta tenga cuidado porque ya es algo que no encaja con sus deseos". Y añade: "Si lo que está buscando es una relación seria una relación estable no acepte o se conforme con una relación de solo sexo porque terminará haciéndose daño y sufriendo y pidiendo más por una relación que desde el principio ya sabía que no era lo que usted quería" , afirma la psicología en su cuenta de TikTok. Por lo anterior es indispensable que comprenda sus emociones e intereses frente al otro, ya que esto puede provocar un desgaste emocional que pueda afectarle de manera trascendental si se somete a términos con los que en corto tiempo se siente cómodo.

NATHALIA GÓMEZ PARRA REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL EL TIEMPO