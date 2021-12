Después de la 'Noche de velitas', celebración que se llevó a cabo el día de ayer, 7 de diciembre, es posible que en muchos hogares haya quedado una cantidad considerable de restos de velas.



Y, aunque posiblemente muchas personas pensaran que estos restos ya no tienen ninguna utilidad, lo cierto es que se pueden crear velas nuevas que no solo sirven de decoración, sino también se pueden transformar en herramientas de aromaterapia.



Es por eso que la revista 'Architectural Digest', especializada en decoración y arquitectura, dio una guía para reutilizar las velas viejas con objetos que se encuentran fácilmente en el hogar y se pueden reciclar.



De acuerdo al medio mencionado, los objetos que se necesitan son:



- Restos de velas viejas (mejor si no son aromáticas)

- Ceras de colores (si quieres darles color, aunque venden tintes específicos)

- Cordón de algodón

- Una olla para hervir agua

- Recipientes para las velas

- Aceites esenciales

- Hierbas aromáticas o café

Primer paso: hacer las mechas

Como la idea es usar solo objetos reciclados que estén en casa, se usará cordón de algodón para hacer las mechas, aunque estas también se pueden encontrar hechas de madera o textiles en tiendas de manualidades.



El primer paso es cortar los cordones en el tamaño ideal de las mechas, es decir, un poco más alto que el alto del recipiente. Después, se remojan en cera fundida y se dejan secar colgadas.

Segundo paso: la cera

Cuando las mechas ya estén listas, se deben partir los pedazos de vela en pequeños trozos con un cuchillo grande para que sea más fácil de derretir. Es importante asegurarse de eliminar los trozos con manchas o quemados, con el fin de evitar que la nueva vela salga sucia.



Después, se pone un recipiente a baño maría y se empieza a derretir la cera hasta que sea totalmente líquida. Se aconseja no usar el microondas para este paso.



Por otro lado, si quiere velas de color, es en este punto en el que tiene que añadir la ceras de colores infantiles (o el tinte específico), tan solo un pedacito es suficiente para colorear toda la mezcla. En el momento de derretirse, se unifican con el resto de la cera.



Tercer paso: la esencia

Como tercer paso, agregue los aceites esenciales que más le gusten. Algunos de ellos pueden ser:



- Aceite esencial de pino: disminuye el estrés, dolor muscular y resfriados.

- Aceite esencial de menta: estimulante, alivia y refresca mente y cuerpo.

- Aceite esencial de pachuli: antidepresivo y afrodisíaco.

- Aceite esencial de citronela: ahuyenta insectos.

- Aceite esencial de naranja: revitaliza, llena de energía.

Los aceites esenciales pueden traer beneficios tanto para el hogar como para la salud. Foto: iStock

Cuarto paso: verter la cera y decorar

Una vez esté lista la cera con color y el aroma, es hora de verterla en un recipiente.

Para ello, coloque la mecha y sosténgala con unas pinzas de tendedero o trocito de madera para evitar que se mueva. Puede ponerle, si desea, algunos granos de café o hierbas aromáticas para decorar.



Por último, se echa el líquido en el envase que haya elegido con mucho cuidado y se deja enfriar.



