Desde su debut en el escenario con 'La pelota de letras', Andrés López se estableció como una de las figuras más populares del entretenimiento en Colombia. Pero, ¿qué ha estado haciendo López últimamente?



Este multifacético personaje no ha dejado los escenarios y sigue siendo un referente de comedia que ha realizado más de 2.700 shows en vivo y visitado 18 países.



(Siga leyendo: Entrevista a Andrés López: 'Mi ideal de felicidad es que haya radio para hacer y escuchar').

¿Por qué es reconocido Andrés López?

Andrés López es un artista multifacético que se ha destacado, como él mismo dice en su página, como "coleccionista de experiencias impresionantes, director, comediante, empresario y contador de historias". Su carrera artística se inició en 1990 mientras estudiaba Ingeniería de Sistemas y Antropología en la Universidad de Los Andes.



Posteriormente, López trabajó como creativo y locutor en uno de los programas de radio más importantes de Colombia, 'El Mañanero de la Mega' en RCN. Además, recibió un grado en Educación Experiencial de la 'Universidad Delta Synergy Group' en Toronto, Canadá.



En 2004, López debutó en el Hard Rock Café de Bogotá con su obra 'La pelota de letras', y al año siguiente, bajo la firma de Universal Music, lanzó el DVD que según la página oficial del comediante ha sido visto por más de 2.8 millones de personas en todo el mundo.



Desde entonces, López ha estado en temporada permanente en Bogotá, Colombia y en el extranjero. En 2007, lanzó el DVD 'Me Pido la Ventana' junto con su tour internacional, seguido por 'Me Pido la Ventana con Frutica Picada' en 2008 y su obra en vivo 'Llegar A Marte' en 2013, también con tour internacional.



En 2012, López inició su talk show 'Andrés López de Noche' para DirecTV, transmitido en más de 13 países y con tres temporadas consecutivas. Desde 2013 hasta 2021, ha explorado muchas de sus pasiones y ha seguido siendo relevante no solo en el teatro, sino también en el cine y la televisión, con nuevos proyectos en el horizonte.

(Lea también: Andrés López, pionero del 'stand-up comedy' en Colombia).

¿Qué está haciendo Andrés López actualmente?

Tiene un pódcast llamado 'El Polkas' en donde interpreta a una familia y cuenta historias divertidas, hasta el momento ha publicado 22 partes que duran un poco menos de 10 minutos.

Estuvo en la Feria del Libro siendo parte de la presentación del libro de Harold Trompetero 'Palabras que se lleva el mar'.

Ahora está lanzando su preventa para sus próximos shows en Bogotá que hacen parte del López Tour. Llamados 'Llegar A Marte' y 'La pelota de letras'.

(Le puede interesar: Entrevista a Andrés López: 'Estamos en una coyuntura en la que debemos tener conciencia del otro').

En sus redes sociales se ve que disfruta del tiempo con su familia y tiene múltiples fotos con su hija Oli.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

El comediante australiano Barry Humphries falleció a la edad de 89 años.

Entre chiste y chanza, estos son los lujos del famoso comediante Iván Marín.

Comediante Jhovanoty no pudo ingresar a Aruba por migración.