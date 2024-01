¿Qué ha pasado con las protagonistas de 'Chicas pesadas'? Así lucen 20 años después

En el año 2004, Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Nicole Chabert cautivaron al mundo con su icónica película. Aquellos que recuerdan que los miércoles son para vestir de rosa, saben qué significa ‘fetch’ y conocen a 'Las Plásticas', seguramente son fanáticos de este clásico de los años 2000: 'Chicas pesadas'.



Estas cuatro actrices se convirtieron en íconos gracias a esta película, pero ahora, dos décadas después, ¿qué ha sido de sus carreras y vidas?

Lindsay Lohan (Cady Heron)

Lindsay Lohan fue una de las estrellas adolescentes más destacadas a principios del siglo XXI, gracias a películas como ‘Juego de Gemelas’ (1998), ‘Tamaño Natural’ (2000), ‘Viernes de Locos’ (2003) y ‘Confesiones de una Adolescente’ (2004).



Sin embargo, fue ‘Chicas Pesadas’ la película que la catapultó como una superestrella. Después de esto, brilló en la industria, incluso incursionando en la música con los álbumes ‘Speak’ (2004) y ‘A Little More Personal (Raw)’ (2005).



Sin embargo, a partir de 2007, Lohan comenzó a enfrentar polémicas relacionadas con su vida personal, incluyendo problemas con el alcohol y sustancias prohibidas, lo que la llevó a pasar por rehabilitación en varias ocasiones.

Este altibajo en su carrera continuó hasta 2013, cuando decidió regresar a la actuación con proyectos como ‘Liz & Dick’ (2012) y ‘The Canyons’ (2013). Además, compartió su experiencia en la apertura de clubes de playa en Grecia a través del reality show de MTV ‘Lindsay Lohan: La Dueña de la Playa’ (2019). En 2022, realizó su primera película para Netflix, ‘Una Navidad de Golpe’.



En su vida personal, Lohan finalmente encontró estabilidad al casarse en secreto con el empresario Bader Shammas en abril de 2022. El 17 de julio del año pasado, dieron la bienvenida a su primer hijo, Luai Shammas. Esta semana, la actriz estuvo presente en la premiere de la nueva versión de ‘Chicas Pesadas’, generando emoción entre el público.



Rachel McAdams (Regina George)

Tras interpretar a la icónica 'Regina George' en ‘Chicas Pesadas’, la actriz canadiense se consolidó como la reina de la comedia romántica con su siguiente película ‘Diario de una Pasión’ (2004), donde compartió pantalla con Ryan Gosling.



A partir de ese momento, su carrera se llenó de proyectos exitosos, incluyendo películas como ‘Los Rompebodas’ (2005), ‘Sherlock Holmes’ (2009), ‘Medianoche en París’ (2011), ‘Votos de Amor’ (2012) y ‘En Primera Plana’ (2015).



Además, incursionó en el universo Marvel con las películas ‘Doctor Strange’ (2016) y ‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’ (2020), demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para brillar en diversos géneros.

Rachel McAdams en 'Doctor Strange'. Foto: Disney Plus

Fuera de la actuación, Rachel McAdams es una activista comprometida con causas medioambientales y sociales. Durante cuatro años, mantuvo su propio sitio web, GreenIsSexy.org, y ha colaborado en diversos proyectos destinados a concienciar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.



Además, participó como narradora en el documental ‘Take Me to the River’, que aborda los esfuerzos por preservar ríos emblemáticos. En 2006, se unió a la manifestación ‘Día Sin Inmigrantes’ en Los Ángeles, mostrando su apoyo a diversas causas sociales.



En su vida personal, Rachel McAdams mantiene una relación desde 2016 con el guionista Jamie Linden, con quien tiene dos hijos, un niño de 5 años y una niña de tres años.

Amanda Seyfried (Karen Smith)

A pesar de que su papel como 'Karen Smith', la encantadora pero despistada chica de ‘Chicas Pesadas’, le otorgó cierta notoriedad, Amanda Seyfried alcanzó verdadera fama después de interpretar a 'Sophie' en la adaptación cinematográfica del musical ‘Mamma Mia!’ (2008). En esta película, compartió pantalla con figuras de renombre como Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth y Stellan Skarsgård.



A lo largo de su carrera, Amanda Seyfried ha participado en películas de diversos géneros, desde el terror hasta la comedia romántica, incluyendo títulos como ‘Diabólica Tentación’ (2009), ‘Cartas a Julieta’ (2010), ‘Querido John’ (2010) y ‘Los Miserables’ (2012).

También asumió papeles más desafiantes, como el de 'Linda Lovelace' en ‘Lovelace’ (2013), una película sobre la actriz pornográfica estadounidense de los años setenta. Su trabajo más reciente incluye ‘Siete Velos’ (2023), en la que interpreta a una directora de escena que se enfrenta a sus propios demonios mientras prepara el montaje de la ópera ‘Salomé’.



Amanda ha mantenido su vida personal con discreción y nunca se ha visto envuelta en escándalos. En 2016, comenzó una relación con su colega Thomas Sadoski, y tan solo un año después, dieron la bienvenida a su primera hija, Nina. En 2020, ampliaron la familia al dar la bienvenida a su segundo hijo, Thomas.

Lacey Chabert (Gretchen Wieners)

Lacey Chabert, conocida por su papel de 'Gretchen Wieners' en ‘Chicas Pesadas’, quizás ha llevado una carrera más discreta en comparación con las otras ‘plásticas’ después de la película.



Sin embargo, su carrera artística comenzó a una edad temprana en Broadway, y ganó reconocimiento por su papel en la serie ‘La Familia Salinger’ (1994-2000).

Interpretó a Gretchen Wieners. Foto: Instagram: @thereallacey

Posteriormente, participó en proyectos como la película para televisión ‘Hello Sister, Goodbye Life’ (2006) y ‘Unas Fiestas Reales’ (2014), entre otros. También prestó su voz para el personaje de 'Gwen Stacy' en la serie animada ‘The Spectacular Spider-Man’ (2008).



Lacey Chabert es muy activa en las redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana. Además, es madre de una niña de cuatro años.

