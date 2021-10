Manuel José Chaves: así es su vida en Australia

Manuel José Chaves, es uno de los actores que los televidentes vieron crecer en la pantalla chica, pues desde su actuación en ‘De pies a cabeza’ a los 12 años, ha participado en otras producciones como ‘Francisco el matemático’, ‘La niña’, ‘El capo’, entre otras.

Sus interpretaciones son ampliamente reconocidas y además lo han hecho merecedor de diversas nominaciones a premios. Por ejemplo, como mejor actor de reparto y mejor actor antagónico por su trabajo en la serie ‘La saga’ y en la cinta cinematográfica ‘La luciérnaga’.



Por su papel de ‘Pablo’ en ‘De pies a cabeza’, recibió el premio ‘India Catalina’ y ‘Tv y Novelas’ a mejor actor revelación, en 1996.



Sin embargo, su último trabajo para la pantalla chica fue en la serie ‘Bolívar, una lucha admirable’ de 2019, en la cuál interpretó el papel de ‘Julio Herrera’. Después de esta, no ha participado en más producciones colombianas.



(Leer más: Las 100 mejores series del siglo XXI, según una encuesta de la BBC).

(Siga leyendo: 'Estoy orgulloso': Maluma tendrá un papel en 'Encanto').



Por estos días, muchos televidentes lo han recordado por ‘El capo’, una serie estrenada en 2009 que, desde el pasado 6 de octubre, ‘RCN’ volvió a transmitir. En la producción, el actor de 39 años interpretó el personaje ‘Juan Pablo León Marín’, hijo del narcotraficante ‘Pedro Pablo León Jaramillo’, personificado por Marlon Moreno.



Actualmente, Chaves está radicado en Australia junto a su esposa María Gómez, con quien decidió irse del país, luego de las grabaciones de ‘Bolívar’, con la intención de estudiar y aprovechar la cercanía de este país con lugares turísticos de Asia con el fin de viajar y conocer.

(Lea también: ¡Pilas! Star Plus será gratuito en Colombia durante este fin de semana).



Sin embargo, según ha comentado en algunas entrevistas, sus planes se vinieron abajo con la aparición del covid-19, por lo que no pudieron salir de Australia para volver a Colombia, ni consiguieron viajar a conocer varios países, como esperaban.



En medio de las circunstancias inesperadas debieron buscar nuevos propósitos y trabajos. Él empezó a enseñar francés y su esposa continuó su profesión como modelo.



“Es darle un vuelco a nuestras vidas, aquí yo no soy el actor. Aquí a ella sí le está yendo bastante bien ahora de modelo y estamos muy contentos”, afirmó en una entrevista con ‘Bravissimo’.



De acuerdo con lo que contó al programa de televisión, esta nueva experiencia ha sido gratificante y a la vez un gran reto para ambos.



“No importa lo que eras en tu país, ahora aquí en Australia tienes que ser otra cosa, tienes que renovarte, tienes que reinventarte y eso es interesante pero es un gran reto” afirmó al presentador del programa, Marcelo Cezán.

Ahora, pasados varios meses, ambos se encuentran estables en Australia y continuarán laborando en ese país. Sin embargo, Manuel no ha mencionado que esté retirado de la actuación, sino que las circunstancias lo llevaron a parar su participación en producciones televisivas por el momento.

