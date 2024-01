¿Qué fue de la vida de Josué Yrion, 'el evangelista de los Nintendos'?

Quienes eran niños a principios de los años 2000, probablemente recordarán como en televisión, más especialmente, en programas que decían ser religiosos, se divulgaba que los videojuegos, películas o series de anime eran productos creados para idolatrar “al diablo”.

Aunque el internet ya existía, en Latinoamérica no era muy común su uso, y muchos padres tomaban como verdad lo que se decía de dichos modos de entretenimiento y se los prohibían a sus hijos.



Una de las personas que más criticaba públicamente los juegos de video y el anime era el evangelista Josué Yrion, quien a través de su organización ‘Josue Yrion World Evangelism and Missions, Inc.’, proclamaba que Nintendo o 'Pokémon' no solo eran “del diablo”, sino que también provocarían enfermedades graves en los menores.



Hoy en día, se pueden encontrar diversidad de videos en las redes sociales en los cuales se toma como ‘meme’ las oratorias que el ministro religioso divulgaba.

¿Qué fue de Josué Yrion?

Gracias a la información brindada por la página web de ‘Josue Yrion World Evangelism and Missions, Inc.’, se conoce que el hombre fundó su organización en el 2003 y con ella busca adoctrinar a quienes sea posible.



El reverendo, a lo largo de su vida, también ha escrito varios libros: ‘El poder de la Palabra de Dios’, ‘Heme aquí, Señor, envíame a mí’, ‘La crisis en la familia de hoy’, ‘La fe que mueve la mano de Dios’, ‘El secreto de la oración eficaz’, ‘La vida espiritual victoriosa’, ‘Espíritu Santo necesito conocerte más’, Vol.1 y Vol.2, ‘Dad, y se os dará’, ‘Pablo: Su vida, llamado y ministerio’ y ‘La Conquista de Cristo en la Cruz’.

En su camino como misionero se destaca que ha recibido reconocimientos como: la medalla del Congreso chileno y una placa del Gobierno chileno como Hijo, agregando una visita ilustre a Viña del Mar.



En la página web, también se dice que Yrion fue el primer ministro de Latinoamérica en predicar en una cruzada en Madras (Chennai), India, frente a más de 70 mil personas.



“Es maestro activo y acreditado de misiología del curso ‘Perspectivas’, de la División Latinoamericana de la Universidad William Carey y del Centro Mundial de Misiones en California”, se añade en el sitio de internet.



Como si no fuera poco, Josué Yrion es presidente del Instituto Teológico Josué Yrion en Manipur, India, lugar en el que se entrena a varias personas como misioneros “para alcanzar los países aún no evangelizados del Asia”, se lee.

En la cuenta oficial de YouTube del pastor se sube con regularidad videos de prédicas del hombre relacionadas con algunos temas.



Campeón ciego de videojuegos reta a sus seguidores

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

