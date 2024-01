¿Qué fue de la vida de Billy Bob Thornton, el segundo esposo de Angelina Jolie?

La historia de amor entre Angelina Jolie y Billy Bob Thornton, marcada por una intensa pasión y brevedad, aún resuena en Hollywood. La actriz, conocida por su impactante presencia en la pantalla grande, se casó con Thornton, un destacado actor, director y músico estadounidense, en una ceremonia celebrada en Las Vegas el 5 de mayo del 2000. Para Jolie, este era su segundo matrimonio, mientras que Thornton había dado ya cinco veces el "sí".



El romance surgió en 1999, durante el rodaje de 'Fuera de Control', una película de comedia y suspenso en Toronto. Jolie, de 24 años, y Thornton, de 44, compartieron un encuentro fortuito en un ascensor de hotel que daría inicio a su historia de amor.



Thornton recordaría más tarde ese momento como un "rayo de luz", una experiencia sin precedentes en su vida. A pesar de haber rechazado inicialmente una invitación de Thornton para ir de compras, Jolie, confundida por sus propios sentimientos, se arrepintió de su decisión.



Aunque su relación no se inició durante la filmación, ambos mantenían conversaciones profundas y significativas. En octubre de 1999, en un acto de fe y esperanza, Jolie se tatuó el nombre de Thornton en la ingle, un gesto que simbolizaba la intensidad de sus sentimientos hacia él. Desafortunadamente, este matrimonio lleno de amor y pasión duró solo tres años.



Hoy, palabras mayores del showbiz reciente: la boda de Billy Bob Thornton y Angelina Jolie. Pocos pensaban que iba a durar, pero nadie dudaba que estaban locamente enamorados. Con énfasis en el "locamente". https://t.co/dzHH9YT7Kc pic.twitter.com/GOffSxIFve — Raquel Piñeiro (@Raestaenlaaldea) May 14, 2022

Tras su separación, Thornton, que más tarde se divorció de Jolie para que ella se casara con Brad Pitt, continuó su exitosa carrera en el cine. Participó en películas destacadas como 'Bad Santa' y 'Love Actually', donde interpretó al presidente de los Estados Unidos.



Su talento fue reconocido con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2004. Además, ganó un Globo de Oro por su actuación en 'Fargo' y otro por 'Goliath'. En 2016, retomó su papel en 'Bad Santa 2'.



Aunque Thornton se alejó de los reflectores desde 2018, se espera su regreso en 'The Electric State', película en la que compartirá créditos con Millie Bobby Brown y Chris Pratt. En su vida personal, Thornton, ahora de 68 años, se casó en 2015 con Connie Angland, actriz conocida por su trabajo en 'Men in Black' y 'El Planeta de los Simios', con quien tiene una hija.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación , y contó con la revisión de la periodista y un editor.